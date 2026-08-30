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Super Trofeo Lamborghini: incidente al via e poi il ritiro. Gara 2 al Nurburgring da dimenticare per Benny Strignano

Scattato dalla sesta posizione in griglia, il pilota barlettao viene tamponato, tenta la rimonta e poi è cosretto al ritiro. La corsa al titolo europeo si complica

Barletta - domenica 30 agosto 2026 13.49

Finisce in pratica alla prima curva Gara 2 di Benny Strignano al Nurburgring. Partito all'attacco delle primissime posizioni il pilota barlettano è stato tamponato poco prima di Curva 1 dalla vettura numero 22 dell'altro team Rexal Villorba Corse per il più classico dei fratricidi. Roba che purtroppo succede nel mondo delle corse.

Rientrato in pista Strignano prova una delle sue proverbiali rimonte risalendo fino alla sedicesima posizione poco prima di far rientro ai box per la sosta obbligatoria per cambio guida che purtroppo diventa definitiva a causa di noie meccaniche alla Lamborghini Huracan numero 15 di Benny Strignano e Nicholas Pujatti.

Per le mere note di cronaca, la vittoria in Gara 2 al Nurburgring è andata a Kevin Gilardoni e Simone Iaquinta (DL Racing) davanti a Patrik Fraboni e Slas Rytter (team Oregon) e al duo svedese Manz Thalin-Axel Bengtsson del team Leipert.

La corsa al titolo europeo per Benny Strignano e Nicholas Pujatti si fa ora più complicata, con Iaquinta-Gilardoni e Rytter Fraboni che ora staccano in classifica l'equipaggio numero 15 di Rexal Villorba Corse.



Cronaca Gara 2 Nurburgring
  • Partenza: Benedetto Strignano finisce fuori alla prima curva dopo essere stato tamponato in partenza dall'altra vettura di Rexal Villorba Corse guidata da Hugo Giraud;
  • 3' di gara: incidente anche per il brasiliano Leitzke Grotta, gara in regime di Virtual Safety Car;
  • 5' di gara: Strignano è ventitreesimo, mentre in testa alla gara vi è il Pro Am Marzio Moretti davanti a Simone Iaquinta (DL Racing), Silas Rytter (Team Oregon) e Jerzy Spinkiewicz;
  • 10' di gara: classifica invariata per quel che riguarda la testa della corsa, con Moretti davanti a Iaquinta, Rytter e Spinkiewicz. Nel frattempo Benny Strignano è risalito in diciottesima posizione;
  • 15' di gara: Strignano è ora diciassettesimo dopo aver sopravanzato la vettura numero 4 di Rexal Villorba Corse di Gosselin (Lamborghini Cup);
  • 18' di gara: Benny Strignano passa anche l'altra vettura Rexal del campione Am Ojjeh;
  • 20' di gara: pit lane aperta per la sosta obbligata. Simone Iaquinta è sempre più vicino a Marzio Moretti nella lotta per il comando della classifica generale della corsa. Strignano resta per ora in pista per provare a risalire quante più posizioni possibile;
  • 23' di gara: Strignano rientra ai box per il cambio guida con Nicholas Pujatti, ma la sosta si prolunga a causa di problemi tecnici alla vettura numero 15.
  • 33' di gara: dopo le soste obbligatorie e la chiusura della pit lane la classifica di gara 2 al Nurburgring vede davanti per la categoria Pro Kevin Gilardoni (DL Racing) davanti a Patrik Fraboni (Oregon) e Manz Thalin (Leipert). Ritirata la vettura numero 15 di Strignano e Pujatti;
  • 39' di gara: entra in pista la safety car a causa dell'uscita di pista del pilota di Lamborghini Cup Matic.;
  • 44' di gara: la safety car rientra. Nessuna variazione alla ripartenza per quel che riguarda le prime posizioni in categoria Pro, con Gilardoni sempre davanti a Fraboni, Thalin e Spinkiewicz;
  • 48' di gara: bandiera rossa. gara definitivamente sospesa, con Kevin Gilardoni e Simone Iaquinta (DL Racing) che si aggiudicano Gara 2 al Nurburgring davanti a Patrik Fraboni e Silas Rytter (Oregon team) e a Manz Thalin e Axel Bengtsson (Leipert).
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  • Super Trofeo Lamborghini
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