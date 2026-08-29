Cascella Bruno
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Politica

Fondazione Disfida di Barletta, PD: «Finalmente una svolta affinché diventi una realtà»

La nota di Cosimo Bruno e Rosa Cascella

Barletta - sabato 29 agosto 2026 19.39 Comunicato Stampa
«Dalla Regione Puglia, ancora una volta, arriva l'impegno concreto a trasforma in realtà la Fondazione Disfida di Barletta. Dopo il sostegno alle celebrazioni di settembre prossimo, con un contributo di 140.000 euro, stanziati dalla Giunta Decaro, è stata depositata una proposta di legge a firma del consigliere regionale Passero, condivisa anche dai consiglieri regionali del Partito Democratico Domenico De Santis, Debora Ciliento e Giovanni Vurchio, per dare corso all'iter costitutivo della Fondazione, fermo da due anni. Questo vuol dire agire per incidere sui processi, questo vuol dire impegnarsi concretamente per la crescita del territorio. Barletta ha bisogno di azioni concrete, di una stagione di operosità politica e amministrativa. Alla nostra città non servono spot ma fatti e tanto lavoro per valorizzarla come merita». Così il segretario cittadino e la capogruppo consiliare del Pd Cosimo Bruno e Rosa Cascella.
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