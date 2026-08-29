Politica
Progetto Civico Italia, incontro regionale con Alessandro Onorato a Brindisi: «Barletta presente in prima linea»
La nota di Giuseppe Di Bari e Raffaele Patella
Barletta - sabato 29 agosto 2026 19.43 Comunicato Stampa
Si è tenuto sabato mattina a Brindisi, presso i locali dell'associazione Santa Spazio Culturale (Yeahjasi) - Ex convento di Santa Chiara, un incontro organizzativo regionale di Progetto Civico Italia, un appuntamento di fondamentale importanza per il radicamento e il consolidamento sui territori del soggetto politico che conta ormai migliaia di amministratori in tutta Italia e centinaia di comitati locali attivi.
All'evento hanno preso parte i vertici nazionali del movimento: il Coordinatore Nazionale Alessandro Onorato e il Responsabile dell'Organizzazione Nazionale Rocco Ferraro, i quali hanno incontrato i referenti e le delegazioni dei comitati pugliesi per tracciare le linee guida della futura azione politica e organizzativa. Grande soddisfazione da parte del Comitato di Barletta, presente all'incontro con una propria delegazione composta da Raffaele Patella, Giuseppe Di Bari e Antonio Corvasce. La partecipazione dei rappresentanti barlettani ha testimoniato la centralità della città della Disfida nel percorso di crescita del movimento a livello regionale.
Durante l'incontro, la delegazione di Barletta ha incassato l'esplicito ed entusiasta apprezzamento da parte dei vertici nazionali, che hanno inteso evidenziare il grande attivismo, la qualità del lavoro svolto e la costante determinazione dimostrata dal comitato locale fin dai primi passi della sua costituzione. La presenza del Coordinatore Nazionale Alessandro Onorato e del Responsabile dell'Organizzazione Rocco Ferraro conferma quanto sia cruciale il raccordo tra la dimensione nazionale e la forza propulsiva delle realtà locali. L'attestato di stima ricevuto dai vertici nazionali ci riempie di orgoglio e ci spinge a proseguire con ancora maggiore vigore sulla strada intrapresa. Barletta c'è e continuerà a essere protagonista nell'ascolto dei bisogni dei cittadini, nella promozione del merito e nella costruzione di proposte concrete per la crescita della nostra comunità e dell'intera Puglia.
L'incontro di Brindisi segna dunque un ulteriore e decisivo passo in avanti per Progetto Civico Italia, che si conferma come soggetto politico con una radice civica nazionale solida, inclusiva e in forte espansione, capace di valorizzare il valore del territorio e l'impegno dei suoi amministratori e attivisti.
All'evento hanno preso parte i vertici nazionali del movimento: il Coordinatore Nazionale Alessandro Onorato e il Responsabile dell'Organizzazione Nazionale Rocco Ferraro, i quali hanno incontrato i referenti e le delegazioni dei comitati pugliesi per tracciare le linee guida della futura azione politica e organizzativa. Grande soddisfazione da parte del Comitato di Barletta, presente all'incontro con una propria delegazione composta da Raffaele Patella, Giuseppe Di Bari e Antonio Corvasce. La partecipazione dei rappresentanti barlettani ha testimoniato la centralità della città della Disfida nel percorso di crescita del movimento a livello regionale.
Durante l'incontro, la delegazione di Barletta ha incassato l'esplicito ed entusiasta apprezzamento da parte dei vertici nazionali, che hanno inteso evidenziare il grande attivismo, la qualità del lavoro svolto e la costante determinazione dimostrata dal comitato locale fin dai primi passi della sua costituzione. La presenza del Coordinatore Nazionale Alessandro Onorato e del Responsabile dell'Organizzazione Rocco Ferraro conferma quanto sia cruciale il raccordo tra la dimensione nazionale e la forza propulsiva delle realtà locali. L'attestato di stima ricevuto dai vertici nazionali ci riempie di orgoglio e ci spinge a proseguire con ancora maggiore vigore sulla strada intrapresa. Barletta c'è e continuerà a essere protagonista nell'ascolto dei bisogni dei cittadini, nella promozione del merito e nella costruzione di proposte concrete per la crescita della nostra comunità e dell'intera Puglia.
L'incontro di Brindisi segna dunque un ulteriore e decisivo passo in avanti per Progetto Civico Italia, che si conferma come soggetto politico con una radice civica nazionale solida, inclusiva e in forte espansione, capace di valorizzare il valore del territorio e l'impegno dei suoi amministratori e attivisti.