Progetto Civico Italia, incontro regionale con Alessandro Onorato a Brindisi: «Barletta presente in prima linea»

Si è tenuto sabato mattina a Brindisi, presso i locali dell'associazione Santa Spazio Culturale (Yeahjasi) - Ex convento di Santa Chiara, un incontro organizzativo regionale di Progetto Civico Italia, un appuntamento di fondamentale importanza per il radicamento e il consolidamento sui territori del soggetto politico che conta ormai migliaia di amministratori in tutta Italia e centinaia di comitati locali attivi.All'evento hanno preso parte i vertici nazionali del movimento: il Coordinatore Nazionale Alessandro Onorato e il Responsabile dell'Organizzazione Nazionale Rocco Ferraro, i quali hanno incontrato i referenti e le delegazioni dei comitati pugliesi per tracciare le linee guida della futura azione politica e organizzativa. Grande soddisfazione da parte del Comitato di Barletta, presente all'incontro con una propria delegazione composta da Raffaele Patella, Giuseppe Di Bari e Antonio Corvasce. La partecipazione dei rappresentanti barlettani ha testimoniato la centralità della città della Disfida nel percorso di crescita del movimento a livello regionale.Durante l'incontro, la delegazione di Barletta ha incassato l'esplicito ed entusiasta apprezzamento da parte dei vertici nazionali, che hanno inteso evidenziare il grande attivismo, la qualità del lavoro svolto e la costante determinazione dimostrata dal comitato locale fin dai primi passi della sua costituzione. La presenza del Coordinatore Nazionale Alessandro Onorato e del Responsabile dell'Organizzazione Rocco Ferraro conferma quanto sia cruciale il raccordo tra la dimensione nazionale e la forza propulsiva delle realtà locali. L'attestato di stima ricevuto dai vertici nazionali ci riempie di orgoglio e ci spinge a proseguire con ancora maggiore vigore sulla strada intrapresa. Barletta c'è e continuerà a essere protagonista nell'ascolto dei bisogni dei cittadini, nella promozione del merito e nella costruzione di proposte concrete per la crescita della nostra comunità e dell'intera Puglia.L'incontro di Brindisi segna dunque un ulteriore e decisivo passo in avanti per Progetto Civico Italia, che si conferma come soggetto politico con una radice civica nazionale solida, inclusiva e in forte espansione, capace di valorizzare il valore del territorio e l'impegno dei suoi amministratori e attivisti.