Promozione: Audace Barletta di scena a Bisceglie, e pronta per la grande festa

Sedici punti nelle ultime otto partite. Ok, in mezzo ci sono i sei praticamente scontati contro Troia e Virtus Molfetta, poi però ci sarebbero anche la vittoria sulla Virtus Palese e il pari contro il San Marco, vale a dire le due compagini che si stanno giocando la terza posizione in classifica alle spalle di Audace Barletta e Virtus Mola. E poi naturalmente vi sono le due vittorie di fila negli scontri diretti con Capurso e Bitritto Norba.Siamo parlando del ruolino di marcia nelle ultime sette gare della Virtus Bisceglie, squadra che sarà avversaria dell'Audace Barletta domani mattina alle ore 11:00 presso il campo sportivo "Di Liddo", nonchè squadra di provenienza dell'attuale tecnico biancorosso Roberto Maffucci, il quale, non dimentichiamo, proprio alla guida della squadra con il logo raffigurante il Dolmen di Bisceglie, proprio un anno fà, riuscì clamorosamente a sbarrare la strada all'Audace nella finale playoff di Prima Categoria del Manzi-Chiapulin.E' passato meno di un anno, ma parafrasando il Pierò Pelù dei tempi d'oro, calcisticamente è un anno che sembra un secolo, visto il ripescaggio, e viste le radicalmente mutate ambizioni dell'Audace Barletta,visto che i restanti sei punti che mancherebbero alla promozione aritmetica sono solo da vidimare con il verdetto del campo nei match con Molfetta Sportiva e Troia.C'è quindi una più che giustificata aria di festa nel clan Audace, per una promozione che è ormai questione di giorni, se non di ore.Tuttavia occhio a questa Virtus Bisceglie, il cui ruolino di marcia negli ultimi tempi sopra citato ci parla di una squadra piuttosto in forma, già peraltro in grado di creare non pochi grattacapi a formazioni ben più accreditate. Alla guida dei biancazzurri c'è ora Mimmo Dicorato, tecnico che ha preso il posto di Paolo De Francesco, e che nel corso delle settimane ha saputo dare nuova linfa alla Virtus.4-3-3 è il modulo in genere schierato da Dicorato, con Musacco, che contro l'Audace dovrebbe schierare Musacco tra i pali, gli esperti Monopoli e Quaquarelli difensori centrali e i giovani Napolitano e Basile nel ruolo di esterni a tutta fascia. A centrocampo, insieme all'esperto Dascoli, dovrebbero imperversare Camporeale, e lo spauracchio Francesco Amorese, mentre il giovane esterno offensivo Vecchio dovrebbe coadiuvare la coppia d'attacco formata da Porcelli e Caputo.Per quanto riguarda invece l'Audace, Maffucci dovrebbe ripresentare il suo ormai canonico 4-2-4: con il rientrante Milella, che ha scontato un turno di squalifica contro lo Stornara; con in porta ancora una volta Spera, visto il perdurare dei postumi del fastidioso infortunio di Loiodice; e con in attacco i "fab four" Martinez, Morra, Lorusso e Di Bari. Gli unici dubbi di formazione per il tecnico barlettano riguardano la presenza o meno di Scardigno a centrocampo, e di Gaetano Zingrillo, colpito in queste ore da un grave lutto familiare, e al quale porgiamo le nostre più sentite condoglianze.Per ciò che riguarda le restanti partite in programma per la 29a giornata del girone A di Promozione Puglia, da segnalare la trasferta della Virtus Mola vice capolista sul campo del Soccer Stornara, ma soprattutto lo scontro diretto tra la Virtus Palese e il San Marco fresco vincitore della Coppa Puglia di Promozione. Un match che in sostanza deciderà quale delle due squadre disputerà in casa - con due risultati su tre a disposizione - quella che dovrebbe essere l'unica semifinale playoff, visto l'abissale distacco che entrambe le contendenti hanno sulla Soccer Trani. Quest'ultima domani pomeriggio ospiterà al "Nicola Lapi" il Real Siti in uno degli incroci di giornata tra squadre senza più obiettivi o quasi, e squadre ancora a rischio playout. Gli altri vedranno di fronte Santeramo contro Lucera,Borgorosso Molfetta contro Don Uva Bisceglie, e San Severo contro Cosmano Sport.Per quanto riguarda infine la zona play out, impegno esterno per Bitritto Norba e Capurso sui campi di Troia e Molfetta Sportiva, che verosimilmente sanciranno l'aritmetica retrocessione dei dauni da una parte, e l'ennesima allegra imbarcata dei molfettesi dall'altra