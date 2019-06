Nuovo record per Angelo Galantino, «promessa mantenuta»

Dopo la vittoria nei 100 metri rana e 200 metri rana ai Campionati Regionali 2017-2018-2019 invernali, per il medico e nuotatorearriva la soddisfazione più grande. Sabato scorso ai Campionati Regionali estivi 2019, si è materializzato per lui ilnei 200 rana in vasca lunga 50 mt della categoria M 60 con il tempo di 3':34":19: il record precedente di 3:37:06 resisteva da ben otto anni- racconta Angelo Galantino - ed è una soddisfazione davvero grande per uno che ha messo piede in una piscina nel 2014 per la prima volta... Grazie a chi crede in me, grazie a Nunzio Caldara, Pippo Lombardi, grazie a tutta l'Accademia Nuoto Barletta».A fine mese sarà di nuovo tempo per Galantino di tornare in vasca in occasione del, «speriamo di fare bene e ritoccare il record».