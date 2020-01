Nuoto, Fedele Cafagna conquista oro e bronzo per iniziare il 2020

Due ottimi risultati a Conversano per il Trofeo Airon "Gaiacresce"

Un inizio 2020 da incorniciare: il nuovo anno comincia nel segno del successo per il nuotatore barlettano, reduce da un weekend di competizioni al. Una giornata speciale che ha registrato la presenza di 400 atleti e ben 31 società sportive provenienti dal Sud Italia.Tra i numerosi e talentuosi nuotatori si è distinto il barlettano Cafagna del Centro Sportivo Lig grazie a due successi in due gare:(con un tempo di 2'18''82) e(con un tempo di 1'14''61).«Come sensazioni - ci racconta Cafagna - dopo queste feste natalizie, mi ritengo soddisfatto: entrambe le gare sono state positive, ora attendo febbraio per ben due gare regionali Puglia. Nel frattempo dedico queste soddisfazioni a mio figlio Gabriel e mia moglie e ringrazio il mio allenatore Nunzio Caldara, la mia società centro sportivo Lig 2.0, il mio personal trainer Nico Stragapede e tutto lo staff della palestra Fitzone, tutta la mia famiglia e gli amici che mi seguono».