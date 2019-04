Maratona delle Cattedrali 2019: tutto il programma

Programma intenso quello della Maratona delle Cattedrali 2019, che si terrà domenica prossima, 5 maggio, con partenza da Barletta ed arrivo in piazza Vittorio Emanuele II a Giovinazzo. Cinque città coinvolte, cinque comunità chiamate a fare la loro parte per dare il contributo ad una manifestazione di respiro internazionale che coniuga da qualche anno la bellezza dei nostri paesaggi e dell'arte che li circonda, con il sano agonismo.La rassegna podistica, organizzata da Puglia Marathon in collaborazione con il CONI Puglia e con la Federazione Italiana Atletica Leggera, gode del patrocinio della Regione Puglia e dei cinque enti comunali coinvolti. L'idea base resta sempre la stessa: far correre agonisti ed amatori con lo sfondo delle belle cattedrali romaniche di questa porzione di Mezzogiorno d'Italia sempre più meta di turismo nazionale ed internazionale.La partenza della maratona è prevista domenica mattina da Barletta alle ore 9.00, con arrivo intorno alle 11.30 in piazza Vittorio Emanuele II a Giovinazzo. Nel mezzo la mezza maratona e tanti eventi collaterali, tra musica, arte, intrattenimento e sport. Si inizia venerdì e si termina domenica sera. Di seguito il programma completo della manifestazione. (G.B.)IL PROGRAMMA DELLA MARATONA DELLE CATTEDRALI 2019Venerdì 3 maggio c/o il Villaggio Maratona - Lungomare di LevanteOre 17.00 - Evento Top Fashion Model di Carmen MartoranaOre 18.00 - Cerimonia di apertura della Maratona delle CattedraliOre 19.00 - Intrattenimento per i piccoliSabato 4 maggioOre 17.00 - Presentazione dei pacer (Villaggio)Ore 18.00 - Presentazione del percorso (Villaggio)Ore 18.30 - Intrattenimento per i piccoli (Villaggio)Ore 19.00 - Presentazione della Fiaccola delle Cattedrali (Villaggio)Ore 21.00 - Concerto dei Black Diamond (piazza Vittorio Emanuele II)Domenica 5 maggio - Piazza Vittorio Emanuele IIOre 9.00 - Diretta della partenza della MaratonaOre 10.00 - Aspettando la MaratonaOre 10.30 - Intrattenimento musicale con i Looking Back - Tribute BandOre 11.00 - Diretta della partenza della Mezza MaratonaOre 12.30 - PremiazioniOre 13.00 - Arrivo della Fiaccola delle CattedraliOre 13.30 - Sorteggio per un weekend e pettoraleper la Maratona di Vannes (tra gli atleti partenti)Ore 19.30 - Evento Fandango (Piazzale dell'Aeronautica Militare - Levante)