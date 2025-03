Lorusso-Morra: Audace Barletta sempre più vicina all’Eccellenza

E' una vittoria di capitale importanza quella che l'Audace Barletta ha ottenuto al "Casone" di Santeramo in Colle contro la combattiva formazione locale, che rispetto allo 0-6 dell'andata , per più di un'ora è riuscita a tenere a freno l'esuberanza offensiva dell'undici di Roberto Maffucci. Poi però ci ha pensato la premiata ditta Lorusso-Morra, per l'Audace, a riportare il tutto sui binari della spietata normalità di questo girone A di Promozione Puglia, mandando ko prima la volenterosa formazione del FC Santeramo, e poi molto probabilmente le ultimissime speranze di riagganciare la vetta della classifica da parte della Virtus Mola, che al "Caduti di Superga" ha letteralmente debordato contro il Lucera, chiudendo la pratica dauna con inequivocabile 6-1.Il vantaggio dell'Audace sulla Virtus resta dunque di otto punti quando mancano sette giornate al termine della stagione regolare, il che significa che all'Audace mancano undici punti all'aritmetica promozione in Eccellenza. Undici punti che però diventano virtualmente cinque, dal momento che la squadra del presidente Michele Dibenedetto dovrà tra le altre affrontare (per modo di dire) Molfetta Sportiva e, all'ultima giornata, il verosimilmente già retrocesso Troia.Per quel che riguarda gli altri risultati della 27esima giornata del girone A di Promozione, in special modo per quel che riguarda la zona playoff, in attesa dello scontro diretto di fine mese, continua la marcia a braccetto di Virtus Palese e San Marco, che in pratica sono impegnate in un testa a testa per decidere quale delle due contendenti disputerà in casa la semifinale playoff.La Virtus Palese, con il punteggio di 2-1, ha espugnato il campo della Soccer Trani, mentre il San Marco, se possibile, ha reso ancora più patetica la partecipazione al campionato della Molfetta Sportiva vincendo al "Paolo Poli" con il punteggio record di 22-2.Per quanto riguarda il resto, la giornata di campionato appena trascorsa aveva in programma numerosi importanti incroci in zona playout, a partire da quello che si presentava come un autentico spareggio tra Virtus Bisceglie e Capurso, conclusosi con il successo per 1-0 dei biscegliesi, che continuano così a restare appesi alla speranza di disputare i playout.E a proposito di Bisceglie, cede di schianto il Don Uva, travolto per 4-1 a San Severo, mentre compie un ulteriore passo in avanti verso la salvezza il Borgorosso Molfetta, che nel match mattutino ha avuto la meglio per 2-0 sul Bitritto Norba.Successi di Real Siti e Soccer Stornara, infine, nei due derby di Capitanata, rispettivamente per 1-0 sul campo del Troia, e per 2-1 sulla Cosmano Sport Foggia.