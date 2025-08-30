La ASD Fieramosca di Barletta sul podio al campionato mondiale di tiro di campagna e tiro a palla
La ASD Fieramosca di Barletta sul podio al campionato mondiale di tiro di campagna e tiro a palla
Altri sport

La ASD Fieramosca di Barletta sul podio al campionato mondiale di tiro di campagna e tiro a palla

Ottimi risultati e vari primi posto conquistati contro atleti internazionali di grande bravura

Barletta - sabato 30 agosto 2025 Comunicato Stampa
Presso il centro Federale Nazionale FIDASC - CONI di Campagna (in provincia di Salerno), si è svolto dal 22 al 24 agosto il 6° Campionato Mondiale di Tiro di Campagna e Tiro a Palla. La manifestazione dedicata al Tiro di Campagna con armi a canna rigata (specialità 50-100-200 metri) e al Tiro a Palla con fucili a anima liscia (specialità sagoma fissa e mobile a 50 metri), ha visto la delegazione italiana rappresentata da atleti pugliesi salire sul terzo gradino del podio nella categoria "Coppia di Genere".

Gli atleti Antonio Del Cuore della A.S.D. Fidasc - Fieramosca di Barletta e Angela Ianzano della A.S.D. Cavatappi hanno conquistato il terzo posto nella categoria "Coppia di Genere" nel tiro di campagna con arma rigata. In tale manifestazione era presente nella rosa arbitrale l'ing. Michele Castellitti (Socio della A.S.D. Fieramosca) con la funzione di "Direttore di Gara". Gli atleti italiani hanno onorato il tricolore italiano durante i tre giorni di gara, conquistando diversi primi posti e difendendo la bravura di atleti provenienti da nazioni come USA, Estonia, Albania dove tali specialità sportive sono fortemente rilevanti.

Per la A.S.D. Fieramosca è motivo di orgoglio il risultato raggiunto dall'atleta Antonio Del Cuore. Inoltre, per la FIDASC - PUGLIA è un grande risultato vedere, in una manifestazione di tale rilievo, la salita sul podio della giovanissima Angela Ianzano, dell'atleta Antonio Del Cuore e la presenza nella rosa arbitrale dell'ing. Michele Castellitti già Referente Regionale nella Commissione di Tiro e gare per la Regione Puglia.
