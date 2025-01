il Barletta cala il poker e fa sua la coppa

Il Barletta non delude e davanti al suo pubblico conquista la seconda Coppa Italia Dilettanti Puglia nel giro di tre anni. Dopo lo 0-1 dell'andata, la squadra di De Candia ha travolto il Galatina con un 3-0 che non lascia spazio a interpretazioni. Troppo più forti i biancorossi della rivale salentina, praticamente mai realmente in partita. Ora è il momento di festeggiare, domenica al "Puttilli" arriverà l'Arboris Belli per il più classico dei testacoda in campionato, poi inizierà il percorso nella fase nazionale della competizione tricolore.Barletta (3-4-3): Staropoli; De Gol (36' st. Casella), Montrone, Giambuzzi; Giambuzzi (17' st. Turitto), Leone (40' st. Bayo), Bernaola, Lavopa (31' st. Rotondo); Strambelli (23' st . Lopez), Scaringella, Dicuonzo. A disp. Massari, Pinto, Bayo, Belladonna, Parisi. All. De CandiaGalatina (3-5-2): Passaseo; Arnesano, Fruci, J. Mancarella; Sorino, Caputo (23' st. Candido), Romano (9' st Legari), G. Mancarella (45' st. Lo Basso), Monteduro; Molina (43' st. De Blasi), Gueye (9' st. Mariano). A disp. Cherillo, Patarello, De Lorenzis, Oltremarini. All. Tartaglia​Arbitro: Ragno di MolfettaReti: 16' Scaringella (B), 2' st. Giambuzzi (B). 8' st. Lavopa (B), 30' st. Lobosco (B)Note: calci d'angolo: 1-4; ammoniti: Gueye, J. Mancarella e Sorino (G); recuperi: pt. 3', st. 3'Primo tempo5' Inizio aggressivo del Galatina che crea una buona opportunità con G. Mancarella, conclusione rasoterra controllata da Staropoli.9' Prova a rispondere il Barletta con una punizione dal limite calciata da Giambuzzi, respinge la barriera.13' Ancora Galatina e ancora G. Manacrella, conclusione strozzata e controllata da Staropoli.16' GOOOOOOOOOOOOOOLLLLL del Barletta!!!! La sbloccano i biancorossi con un lampo di Scaringella! Cross di Giambuzzi per la zampata del 28 che sigla il vantaggio con la sua prima rete dal ritorno in biancorosso.20' Barletta vicino al 2-0! Gran palla difesa e lavorata da Scaringella che serve Strambelli, conclusione di poco alta.31' Ci prova Bernaola, punizione da posizione defilata che finisce sul fondo.38' Sventola di Monteduro dalla distanza, palla di poco a lato. Ci prova il Galatina.40' Ancora una soluzione dalla distanza per i Salentini, questa volta è Caputo a provarci senza fortuna.48' Finisce qui la prima frazione, Barletta avanti 1-0.Secondo tempo2' st. GOOOOOOOOOOOOLLLLL del Barletta! Break di Giambuzzi che recupera palla al limite dell'area e fa secco Passaseo per il 2-0!6' st Galatina in avanti con Romano, sempre dalla distanza, blocca Staropoli.8' st. GOOOOOOOOOOOOOLLLLLL del Barletta! Lavopa cala il tris! Passaseo sorpreso sul primo palo.9' st. Nel Galatina vanno dentro Legari e Mariano per Romano e Gueye.17' st. Primo cambio per il Barletta, va dentro Turitto per Esteban Giambuzzi.23' st. Nel Galatina va dentro Candido per Caputo, per il Barletta tocca a Lopez sostituire Strambelli.27' st. Sponda di Mariano per G. Mancarella, tiro forte che finisce sopra la traversa.30' st. GOOOOOOOOOOOOLLLLL del Barletta! Arriva il poker! Assist di Dicuonzo e stoccata di Lobosco per il 4-0.31' st. Nel Barletta va dentro Lavopa per Rotondo.36' st. Nel Barletta dentro Casella per De Gol.40' st. Ancora cambio nel Barletta, dentro Bayo per Leone.43' st. Nel Galatina va dentro De Blasi per Molina.45' st. Opportunità per Lopez, conclusione facile per Passaseo.45' st. Ancora cambio nel Galatina con Lo Basso che prende il posto di G. Mancarella.48' st. Finisce qui! Il Barletta batte il Galatina 4-0 e fa sua la Coppa Italia Dilettanti Puglia.