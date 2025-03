Barletta beffato nel finale, con il Giulianova è 1-1

Cesario riprende il Barletta e la qualificazione alla finale resta in bilico. Finisce 1-1 l'andata delle semifinali di Coppa Italia Dilettanti tra i biancorossi e il Giulanova. Avanti con Bernaola i biancorossi vengono beffati nel finale, appuntamento tra sette giorni in Abruzzo.Barletta (4-3-1-2): Staropoli; Pinto, Montrone (33' Bayo), Lobosco; Turitto, Mariani, Bernaola, Lavopa; Strambelli; Lattanzio, Scaringella (24' st. Lopez). A disp. Massari, Dicuonzo, Rotondo, Leone, De Pinto, Casella, Parisi. All. De CandiaGiulianova (4-3-3): Boccanera; Donatangelo, Esposito, Scognamiglio, Mbaye; Tonelli (22' st. Cesario), Ceccani, Carbonelli; Giglio (1' st. Agostini), Finizio (12' st. De Filippo), Massetti (1' st. Barlafante). A disp. Cerroni, Mesisca, Sarno, Venditti, Pomposo. All. CappellacciArbitro: Copelli di MantovaReti: 22' Bernaola (B), 48' st. De Filippo (G)Note: calci d'angolo: 4-9; ammoniti: De Candia (B), Donatangelo, Ceccani e Tonelli (G); recuperi: pt. 2'. st. 5'Primo tempo8' Ritmi frenetici a inizio gara, primo squillo del Giulianova con Massetti che si presenta in area di rigore ma viene chiuso da Pinto in corner.9' Sugli sviluppi dell'angolo conclusione dalla distanza di Mbaye e sfera abbondantemente a lato.18' Gran tiro al volo di Bernaola, bella risposta di Boccanera in corner. Reagisce il Barletta.22' GOOOOOLLLLLLL del Barletta! Azione straordinaria dei biancorossi che passano. Scambio Strambelli-Lavopa, palla in mezzo per Bernaola che calcia dalla distanza e questa volta centra il bersaglio per l'1-0.26' La risposta del Giulianova la firma Tonelli, gran giocata sull'esterno destro e conclusone a giro che termina di poco fuori bersaglio.33' Barletta costretto al cambio, Montrone alza bandiera bianca e al suo posto c'è Bayo. Bernaola arretra in difesa.44' Che occasione per il Barletta! Gran palla di Strambelli per Scaringella che calcia rasoterra centrale, risponde di piedi Boccanera.46' Finisce qui la prima frazione. Barletta avanti 1-0.Secondo tempo1' st. Nel Giulianova ci sono Barlafante per Massetti e Agostini per Giglio. Subito due cambi per Cappellacci.3' st. Scaringella ci prova da posizione defilata, palla a lato.7' st. Ancora il 28 biancorosso, colpo di testa bloccato agevolmente da Boccanera.12' st. Ancora cambio per gli abruzzesi, dentro De Filippo per Finizio.22' st. Nel Giulianova va fuori Tonelli, al suo posto Cesario.23' st. Strambelli ad un passo dal 2-0. Il numero 10 salta due avversari e poi calcia a lato davvero di un soffio.24' st. Nel Barletta va fuori Scaringella, dentro Lopez.30' st. Ci prova il Giulianova con De Filippo dalla distanza, Staropoli in corner. Sugli sviluppi il numero 1 blocca un colpo di testa di Scognamiglio.37' st. Clamoroso quattro contro uno sciupato dal Barletta in ripartenza.48' st. Gol del Giulianova. Barlafanti mette in mezzo per Cesario, tocco di De Filppo che batte Staropoli per l'1-1.50' st. Finisce qui, Barletta e Giulianova impattano 1-1.