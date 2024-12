Barletta spietato, Polimnia battuto e finale di coppa conquistata

Lavopa nel primo tempo, Dicuonzo nel secondo ed è finale. Un Barletta cinico e concreto stende il Polimnia e conquista la finale di coppa Italia Dilettanti Puglia dove sfiderà il Galatina. Per accedere all'atto finale ai biancorossi sarebbe bastato anche il pareggio, ma la squadra di De Candia non si è accontentata portando a casa l'intera posta in palio nel match finale del triangolare di semifinale che comprendeva anche il Canosa. Il 2024 calcistico si chiuderà domenica pomeriggio a Molfetta per la seconda di ritorno del torneo di Eccellenza.Barletta (3-4-3): Staropoli; De Gol, Montrone, Lobosco; Lavopa (24' st. Turitto), Mariani (39' st. Bayo), Bernaola, Parisi (30' st. Belladonna); Strambelli, Lattanzio (24' st. Scaringella), Dicuonzo (40' st. Rotondo). A disp. Massari, Pinto, Bayo, Giambuzzi, Leone. All. De CandiaPolimnia (3-4-3): Rizopulos; Divittorio, Gernone, Rapio; Loseto (40' st. Romanazzi), Urbano (22' st. Manzari), Zaccaria, Avvantaggiati; Ramos (6' st. Lanzone), Falciano (6' st. Galano), Camara (22' st. Mari). A disp. Pellegrini, Bruno, Formica, Zizzi. All. AnaclerioArbitro: Albano di TarantoReti: 25' Lavopa (B), 20' st. Dicuonzo (B)Note: calci d'angolo 6-1; ammoniti: Lavopa e Lattanzio (B); recuperi: pt. 4', st. 4'Primo tempo17' Gara bloccata e spezzettata, latitano le emozioni. Unico sussulto una punizione di Strambelli da posizione defilata che finisce fuori bersaglio. Nell'occasione proteste biancorosse per un possibile calcio di rigore, lascia correre Albano.25' Cross di Lavopa per Dicuonzo anticipato in corner.25' GOOOOOOOOLLL del Barletta! La sblocca Vito Lavopa! Sugli sviluppi del corner la palla arriva sui piedi del 7 che disegna una parabola imprendibile per Rizopulos e fa 1-0.29' Prova a reagire il Polimnia, cross di Rapio per Avvantaggiati che in acrobazia manda sul fondo.49' Finisce qui la prima frazione, Barletta avanti 1-0.Secondo tempo4' st. Tiro cross di Mariani, Rizopulos tocca in corner.6' st. Doppio cambio per il Polimnia, entrano Lanzone e Galano per Ramos e Falciano.14' st. Lobosco ad un passo dal 2-0. Corner di Stramelli per la testa del numero 19 che ad un passo dalla porta manda sul fondo.20' st. GOOOOOOOOOL del Barletta! Il raddoppio biancorosso porta la firma di Michele Dicuonzo che raccoglie con un bellissimo taglio l'invito di Lattanzio e fa 2-0.22' st. Nella Polimnia dentro Manzari e Mari per Urbano e Camara.24' st. Doppio cambio anche per il Barletta, vanno dentro Scaringella e Turitto per Lattanzio e Lavopa.30' st. Va fuori Parisi, dentro Belladonna.39' st. Nel Barletta dentro Bayo per Mariani.49' st. Finisce qui! Barletta batte Polimnia 2-0 e vola in finale contro il Galatina.40' st. Nel Polimnia dentro Romanazzi per Loseto, Rotondo prende il posto di Dicuonzo nel Barletta.