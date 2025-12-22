Numerosi atleti scesi in campo per la 25esima edizione del torneo "La Disfida di Natale 2025" - FOTO

Grande successo di partecipazione e di pubblico alla 25^ edizione del Torneo nazionale di calcio giovanile "La Disfida di Natale 2025".Alla manifestazione, nei tre giorni dal 19 al 21, sono scese in campo, alternandosi sul terreno della Tensostruttura del campo comunale Manzi-Chiappulin di Barletta e il centro sportivo Lamapaola di Andria, 64 squadre appartenenti alla categoria primi calci, pulcini, esordienti ed under 15 femminile.Tantissimi gli atleti scesi in campo provenienti da molte città pugliesi e di fuori regione. La manifestazione organizzata dal ASD Barletta calcio a 5 è stata finanziata dalla Regione Puglia assessorato allo sport.Ora si attende l'appuntamento del prossimo anno.