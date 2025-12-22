"La Disfida di Natale 2025"
Calcio

Numerosi atleti scesi in campo per la 25esima edizione del torneo "La Disfida di Natale 2025" - FOTO

La manifestazione si è svolta nei giorni dal 19 al 21

Barletta - lunedì 22 dicembre 2025 17.06 Comunicato Stampa
Grande successo di partecipazione e di pubblico alla 25^ edizione del Torneo nazionale di calcio giovanile "La Disfida di Natale 2025".

Alla manifestazione, nei tre giorni dal 19 al 21, sono scese in campo, alternandosi sul terreno della Tensostruttura del campo comunale Manzi-Chiappulin di Barletta e il centro sportivo Lamapaola di Andria, 64 squadre appartenenti alla categoria primi calci, pulcini, esordienti ed under 15 femminile.

Tantissimi gli atleti scesi in campo provenienti da molte città pugliesi e di fuori regione. La manifestazione organizzata dal ASD Barletta calcio a 5 è stata finanziata dalla Regione Puglia assessorato allo sport.

Ora si attende l'appuntamento del prossimo anno.
"La Disfida di Natale 2025""La Disfida di Natale 2025""La Disfida di Natale 2025""La Disfida di Natale 2025""La Disfida di Natale 2025""La Disfida di Natale 2025""La Disfida di Natale 2025""La Disfida di Natale 2025""La Disfida di Natale 2025""La Disfida di Natale 2025"
  • Calcio
Altri contenuti a tema
Giovani talenti partecipano alla Preview Puglia dell'Universal Youth Cup Giovani talenti partecipano alla Preview Puglia dell'Universal Youth Cup Sabato 7 e domenica 8 dicembre si è svolto l'evento organizzato dall'Associazione Medaglie D'oro di Barletta
1 Afragola amara, il Barletta cade ancora in Campania Afragola amara, il Barletta cade ancora in Campania 3-2 il finale per i padroni di casa
Claudio Cassano torna in Europa: la sua avventura riparte da Lugano Claudio Cassano torna in Europa: la sua avventura riparte da Lugano Il talento calcistico barlettano accetta la sfida della Serie A svizzera, pronto a prendersi la scena
La Selecao di Ronaldinho contro tanti ex azzurri. Grande festa di sport a Barletta La Selecao di Ronaldinho contro tanti ex azzurri. Grande festa di sport a Barletta Spettacolo al Puttilli con l'ex pallne d'oro, maicon, Aldair, Di Livio, Eranio, Fuser, Iaquinta, Legrottaglie e tanti altri.
“Jogo dos Famosos” con Ronaldinho a Barletta il 29 agosto, tutte le info Eventi “Jogo dos Famosos” con Ronaldinho a Barletta il 29 agosto, tutte le info Dove acquistare i biglietti
Sale l'attesa per Ronaldinho e le leggende del calcio al "Puttilli" di Barletta Eventi Sale l'attesa per Ronaldinho e le leggende del calcio al "Puttilli" di Barletta Presentata stamattina a Palazzo San Domenico la sfida internazionale del 29 agosto
Ronaldinho & Friends a Barletta, conferenza stampa di presentazione Eventi Ronaldinho & Friends a Barletta, conferenza stampa di presentazione Appuntamento domani alle 11 a Palazzo di Città
Vecchie glorie di Italia e Brasile si sfidano a Barletta, ci sarà anche Ronaldinho Eventi Vecchie glorie di Italia e Brasile si sfidano a Barletta, ci sarà anche Ronaldinho Appuntamento il 29 agosto al “Puttilli”
Consegnato all'Ospedale "Dimiccoli " di Barletta il nuovo angiografo neurologico-vascolare
22 dicembre 2025 Consegnato all'Ospedale "Dimiccoli" di Barletta il nuovo angiografo neurologico-vascolare
Serie C, Nelly Volley chiude il 2025 col botto: 3-0 al Pala Disfida
22 dicembre 2025 Serie C, Nelly Volley chiude il 2025 col botto: 3-0 al Pala Disfida
Consiglio comunale il 30 dicembre, nuovamente all'ordine del giorno Piano Casa e zone B5
22 dicembre 2025 Consiglio comunale il 30 dicembre, nuovamente all'ordine del giorno Piano Casa e zone B5
Nuovo spazio per videogiochi a Barletta: apre YOUNGO al Centro Commerciale Mongolfiera
22 dicembre 2025 Nuovo spazio per videogiochi a Barletta: apre YOUNGO al Centro Commerciale Mongolfiera
"Il pacco da giù ": a Barletta la presentazione del libro di Mattia Scaroni sulla condizione dei fuori sede
22 dicembre 2025 "Il pacco da giù": a Barletta la presentazione del libro di Mattia Scaroni sulla condizione dei fuori sede
Barletta-Nardò 0-0 occasione persa, ma ancora nulla di compromesso
22 dicembre 2025 Barletta-Nardò 0-0 occasione persa, ma ancora nulla di compromesso
Urbanistica, Antonio Divincenzo: «Una città incapace di affrontare le sfide della contemporaneità»
22 dicembre 2025 Urbanistica, Antonio Divincenzo: «Una città incapace di affrontare le sfide della contemporaneità»
I Carabinieri BAT onorano il Brigadiere Francesco Lobefaro
22 dicembre 2025 I Carabinieri BAT onorano il Brigadiere Francesco Lobefaro
1
Barletta-Nardò 0-0, le pagelle del match
22 dicembre 2025 Barletta-Nardò 0-0, le pagelle del match
Il Barletta sbatte sul Nardò, al "Puttilli " finisce 0-0
21 dicembre 2025 Il Barletta sbatte sul Nardò, al "Puttilli" finisce 0-0
© 2001-2025 BarlettaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
BarlettaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.