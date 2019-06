Ginnastica artistica, la giovane Barbara Calvano di Barletta svetta in Spagna

Bellissima esperienza e ottimi risultati per le tre atlete di ginnastica artistica della società Nikai Canosa, partite per Madrid alla volta del XIV trofeo internacional, una gara internazionale tenutasi a Pozuelo. Cinque le nazioni europee a sfidarsi: tra le varie società anche alcune dell'Italia con alle spalle sempre ottimi risultati, ma le tre ragazzine pugliesi -, Giorgia Acquaviva e Giulia Riefoli di Canosa di Puglia e rispettivamente di 12 e 14 anni - hanno tenuto testa alle altre portando a casa ottimi risultati. Per Acquaviva un bel primo posto all round (classifica generale) e due primi posti alle specialità (corpo libero -parallele).Per la barlettana Calvano terzo posto all round e due secondi posti alle specialità (corpo libero e parallele), per la Riefoli un bel terzo posto di specialità alle parallele.Nell'ultimo anno le tre atlete hanno raggiunto ottimi risultati a livello regionale (Calvano campionessa e vice campionessa in due diversi campionati individuali, Riefoli ed Acquaviva ottimi posti in varie gare) allenandosi con tenacia e passione per 4 ore al giorno (ottenendo anche ottimi risultati scolastici). Tutto questo grazie al loro impegno ma anche e sopratutto perché tutto si svolge sotto sguardo vigile e professionale di Buro Jenny giudice e tecnico federale GAM e GAF e Martine Buro atleta e campionessa di ginnastica artistica a livello nazionale ed europea.