Debora Ciliento assessore regionale, il Pd Bat: «Buon lavoro a lei, ma non è un premio per il territorio»

«Auguri e buon lavoro alle nuove assessore della Regione Puglia. Non possiamo che essere felici per la chiusura di un momento instabile, nella certezza che questo nuovo assetto darà uno slancio positivo all'attività della Giunta. Siamo felici anche per un'altra ragione. Finalmente il governo regionale esprime un rappresentante della Bat, che è il territorio che ha dato il maggior contributo alle ultime elezioni regionali al Pd e quindi al Presidente Emiliano dopo Bari. Peccato solo che il percorso con cui si è arrivati alla nomina ad assessora della Consigliera Ciliento non appaia né un premio, né tantomeno un riconoscimento ad un territorio, ma quasi una scelta obbligata». Così la segreteria provinciale del Partito Democratico della Bat.«Non è così che la Bat voleva un ruolo. Anzi, diciamo pure che questo ruolo mortifica il territorio, che da anni offre un contributo positivo, non solo con la presenza di suoi rappresentanti in Consiglio regionale, ma anche con l'apporto dato al centrosinistra. Un contributo che andava valorizzato, non mortificato. Inutile nasconderlo, speravamo in un percorso differente, soprattutto considerando il prezzo pagato per le vicende che hanno caratterizzato l'ultimo periodo. Occupare una poltrona non è mai stato il nostro obiettivo, poter dare un contributo al governo della Regione sì. Prendiamo atto della situazione, non faremo mancare il nostro supporto, ma auspichiamo di poter essere finalmente presi in considerazione visto anche il peso avuto per la vittoria del presidente Emiliano. In tutto questo ci auguriamo almeno che il livello nazionale del partito, rappresentato da figure che pure appartengono a questo territorio, ma solo anagraficamente, sia soddisfatto del risultato ottenuto».