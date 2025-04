Finale Coppa Italia Dilettanti tra Barletta e Rovato Vertovese: biglietti in vendita dal 2 maggio

Sono state ufficializzate le disposizioni relative alle procedure di acquisto dei biglietti e le modalità di accredito per la gara in oggetto, BARLETTA 1922-ROVATO VERTOVESE, in programma sabato 10 maggio 2025, alle ore 15.30, presso lo Stadio Comunale "Gaetano Bonolis" di Teramo – Località Piano d'Accio: i biglietti, che dovranno essere nominativi, saranno in vendita online a partire da venerdì 2 maggio 2025 efino alle ore 19.00 di venerdì 9 maggio 2025, tramite il circuito Ciaoticket, al prezzo unitario di 10,00 euro compresi i diritti di prevendita. L'acquisto dei biglietti è consentito previa indicazione di un documento di identità in corso di validità, dal quale si deve evincere il Comune di residenza dell'acquirente (la patente di guida non è idonea).E' previsto l'ingresso omaggio ai minori di anni 14 alla data di svolgimento della gara di che trattasi, richiedendo il relativo accredito, con allegato il documento di riconoscimento in corso di validità, alla Segreteria della Società Città di Teramo alla mail ssdcittaditeramo@gmail.com , entro e non oltre le ore 19.00 di giovedì 8 maggio 2025.L'ingresso omaggio è altresì riservato – nel limite dei posti ad esse dedicati – alle persone con disabilità al 100% ed ai rispettivi accompagnatori. La richiesta di accredito dovrà essere inviata alla Segreteria della Società Città di Teramo (email ssdcittaditeramo@gmail.com ) e, per conoscenza, alla Segreteria della L.N.D. (email segreteria@lnd.it ), entro e non oltre le ore 12.00 di mercoledì 7 maggio 2025. Nella mail di richiesta è necessario indicare nome, cognome, luogo e data di nascita dell'interessato e del suo accompagnatore, allegando necessariamente alla suddetta richiesta un documento d'identità in corso di validità ed il certificato attestante la disabilità al 100%, oltre al relativo diritto di accompagno.Ai residenti nella Regione Puglia sono riservati esclusivamente i Settori "Distinti Est" e "Curva Nord"; Ai residenti nella Regione Lombardia è riservato esclusivamente il Settore di "Tribuna Laterale-lato Curva Sud"; Ai residenti nelle Regioni diverse dalla Puglia e dalla Lombardia è riservato esclusivamente il Settore di "Tribuna Centrale"; Alle Autorità è riservata la "Tribuna Vip".Non verrà effettuata la vendita dei biglietti presso lo Stadio.Per i possessori delle tessere Federali e del C.O.N.I., e di quelle delle Autorità di Pubblica Sicurezza, della Polizia Tributaria e degli Agenti della S.I.A.E., gli accrediti vanno richiesti presso la Segreteria della Società Città di Teramo alla mail ssdcittaditeramo@gmail.com , inviando copia della tessera entro e non oltre le ore 19,00 di giovedì 8 maggio 2025. Non saranno valide altre tessere.