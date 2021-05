Eccellenza Puglia: Barletta-Manfredonia sarà aperta al pubblico

Dopo la vetta della classifica appena conquistata nel girone A di Eccellenza pugliese per il Barletta 1922 c'è un'altra bella notizia: il governo Draghi ha approvato nella giornata di ieri il Decreto Legge n. 65/2021 che, tra le altre cose, sancisce la riapertura al pubblico per le manifestazioni sportive.Tutto questo significa che domenica 13 giugno, allo stadio "San Sabino" di Canosa, i biancorossi , dopo oltre 15 mesi, potranno tornare a contare sulla spinta del loro pubblico, proprio in occasione del match contro il Manfredonia che con tutta probabilità sarà decisivo per stabilire la griglia finale dei play-off.Vincere il girone per i ragazzi di mister Farina vorrebbe dire disputare davanti al pubblico amico anche semifinale ed eventuale finale del girone A. Un vantaggio non da poco per capitan Pollidori e compagni nella corsa alla tanto sospirata Serie D, visto il calore e la spinta emotiva che da sempre è capace di trasmettere il tifo biancorosso.Un ulteriore stimolo a far bene per il Barletta, per poter dopo sei lunghissimi anni abbandonare finalmente una categoria che niente ha a che vedere con la quasi centenaria storia del calcio biancorosso.Tutto questo, inoltre, in vista dell'ormai prossimo ritorno al Puttilli.