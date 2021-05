Eccellenza Puglia, 10° giornata: obiettivo primato per il Barletta 1922

Vincere per agguantare il primato in classifica. Questo l'imperativo categorico per il Barletta 1922, impegnato a Stornara contro il fanalino di coda Real Siti, nell'ambito della decima giornata del torneo di Eccellenza pugliese girone A.Tre punti obbligati per gli uomini di Farina visto il concomitante turno di riposo di Manfredonia e Corato: le avversarie più accreditate dei biancorossi in questo anomalo campionato.La Real Siti costituisce sulla carta il classico avversario comodo, ma non comodissimo. La compagine dauna infatti, pur essendo ultima in classifica con soli due punti, se si eccettua la sconfitta interna per 0-2 contro il Corato, ha sempre perso di misura facendo penare non poco i suoi avversari e si è vista sottrarre i tre punti dell'unica vittoria ottenuta in casa dell'Ostuni, a causa della rinuncia a proseguire la stagione da parte della formazione della "città bianca".Lo stesso Manfredonia primo in classifica ha dovuto sudare le proverbiali sette camicie per avere ragione al "Miramare" della spigolosa formazione allenata da Pino Lopolito.Ulteriore motivo di interesse, se vogliamo extra campo, del confronto tra Real Siti e Barletta, sarà sicuramente la diretta Facebook della gara, non tanto per la gara in se, quanto per la telecronaca affidata al giovanissimo Luca Caporale. Un ragazzino molto sveglio che pare aver già scelto "cosa vorrebbe fare da grande". Certamente una simpatica nota di colore e di genuinità, ma fino ad un certo punto, anche perché il fanciullo in questione sembra davvero saperci fare.A Luca naturalmente non possiamo far altro che augurare di poter realizzare i propri sogni.Detto di Real Siti-Barletta, e del turno di riposo di Corato e Manfredonia, c'è da segnalare l'interessante match spareggio in ottica play-off tra Vigor Trani e Città di Mola, per quella che per i biancazzurri di mister Sisto potrebbe costituire l'ultima occasione per avvicinarsi al fatidico quarto posto, che in questo momento è occupato dall'Audace, che in settimana si è vista respingere il ricorso riguardante la gara contro il Barletta 1922 per il "caso Mancini", oltre che per il fatto che "nessuno degli eventi descritti nel ricorso è stato riportato nei referti redatti dai componenti della terna arbitrale", anche per "non aver provveduto in tempo utile direttamente o indirettamente al versamento della relativa tassa sul reclamo, né notificando il preavviso alla società contro interessata (il Barletta 1922 ndr)" .Tornando alle vicende di campo, gli uomini di mister Cinque ospiteranno a Trinitapoli un Unione Calcio Bisceglie che non ha praticamente più nulla da chiedere a questo disastrato torneo. Così come più nulla da chiedere ha l'Atletico Vieste che osserverà anch'esso un turno di riposo.Completa il quadro della decima giornata, l'ennesimo derby di Capitanata fra Ortanova e Alto Tavoliere San Severo.