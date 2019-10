Draghi Bat, ottima prova contro l’Appia Rugby di Brindisi

Domenica 27 ottobre, nella seconda giornata del Campionato di Rugby Puglia, i Draghi Bat affrontano in trasferta l'Appia Rugby di Brindisi.Il match parte subito con un ritmo di gioco serrato, in cui entrambe le squadre provano ad avanzare nella metà campo avversaria, contendendo ogni pallone nei punti di incontro.Sono i Draghi a segnare per primi la meta, grazie all'intuizione della terza linea Francesco Lamacchia, che riesce, con l'aiuto dei compagni di mischia, a schiacciare l'ovale nell'area di meta avversaria. Il calcio di realizzazione dopo la meta non c'entra i pali, e al 15' il punteggio è 0 a 5 per i Draghi.Il primo tempo regolamentare prosegue con numerosi capovolgimenti di fronte, con i Draghi che provano a farsi sotto in numerose occasioni, senza tuttavia riuscire a realizzare punti fino alla pausa. Nella ripresa l'Appia prova ad aumentare il ritmo, ma sono i Draghi che al 52' si portano in vantaggio, grazie a una punizione magistralmente calciata dal mediano di apertura Luigi Lopopolo, che aumenta il vantaggio dei rugbisti della sesta provincia, portando il risultato sullo 0 a 8.Il match prosegue come una vera battaglia epica, in cui la palla ovale viene conquistata a colpi di placcaggi, ruck e mischie ordinate, alternando il possesso in maniera equa tra le due squadre. Al 61' è l'Appia ad accorciare le distanze, grazie a una metà realizzata dopo un'azione dei suoi trequarti, portano il punteggio 5 a 8. Le ostilità proseguono fino al termine del match, ma senza variazioni nel risultato.I Draghi vincendo la loro seconda partita consecutiva si portano a 5 punti in classifica.Questi i 22 Draghi scesi in campo: Sergio Valente, Luigi Cassatella, Emanuele Barracchia, Tommaso Bombini, Giuseppe Martire, Angelo De Feudis, Gianluca Delvecchio, Francesco Lamacchia, Francesco Abbate, Luigi Lopopolo, Ruggiero Iodice, Enrico Iannucci, Gianluca Santarsiere, Gilberto Santo, Marco Lanotte, Mino Losciale, Salvatore Amorotti, Vito Evangelista, Domenico Fabiano, Orazio Sarcina, Silvio Belfiore, Sebastiano Carbone.