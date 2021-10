Draghi Bat, torna il rugby: ripartenza con vittoria

Finalmente, dopo un anno e mezzo di stop, è ripartito il Campionato di Rugby Puglia. Al via quest'anno ci sono 8 squadre: oltre ai Draghi Bat Rugby, unici rappresentanti della Sesta Provincia Pugliese, al nastro di partenza troviamo l'Amatori Rugby Bitonto, il Rugby Corato, le Tigri Bari, il Rugby Union Santeramo, l'Appia Rugby Brindisi, il Treputium e il Bros Rugby Club, queste ultime 2 squadre rappresentanti della città di Trepuzzi.Domenica 17 ottobre 2021 si è svolto a Trepuzzi il match Treputium – Draghi Bat Rugby per la 1°giornata di campionato.I Draghi partono subito in vantaggio centrando i pali con una punizione messa a segno da Nicola Mascolo. Dopo l'iniziale vantaggio di 3 a 0, i rugbisti della sesta provincia proseguono la loro azione d'attacco grazie al pacchetto di mischia che riesce a schiacciare la palla a meta, ottenendo una meta tecnica con successiva realizzazione, portando il risultato 10 a 0. Grazie alla successiva meta di Riccardo Parziale il primo tempo si chiude con il risultato di 15 a 0 per i Draghi. Il Treputium non ci sta e, complice anche la momentanea ammonizione di Francesco Cavalliere che lascia i Draghi in 14, prova a cambiare le sorti del match realizzando 2 mete di seguito e portando il risultato sul temporanea 12 -15. I Draghi si portano nuovamente avanti grazie alla meta di Lele Barracchia, e, con la punizione e la realizzazione di Nicola Mascolo, portano il risultano 12 a 25.Nonostante la successiva meta del Treputium, i Draghi portano a casa la vittoria con il risultato finale 17 a 25.I convocati per questo match sono stati: Lele Barracchia, Luigi Cassatella, Sergio Valente, Francesco Cavalliere, Giuseppe Martire, Gilberto Santo, Francesco Lamacchia, Riccardo Parziale, Francesco Abbate, Silvio Belfiore, Marco Lanotte, Gianluca Santarsiere, Vincenzo Salerno, Gigi Iodice, Michele Tursi, Francesco Pellegrino, Vito Evangelista, Mattia Papagni, Luigi Lopopolo, Francesco Loprieno.Il prossimo match sarà Domenica 24 Ottobre alle 15:00 tra le mura amiche del Velodromo Lello Simeone a Barletta e vedrà I Draghi Incontrare il Bros' Rugby Club.