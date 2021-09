Cinque barlettani gareggeranno per le finali di Coastal rowing domani in diretta Rai

Social Video 2 minuti Campionati italiani di Coastal rowing e Beach sprint a Barletta, le interviste

I campionati italiani di Coastal rowing e Beach sprint quest'anno si sono tenuti in Puglia, a Barletta. La manifestazione, organizzata dal C.O.C.I., presieduto da Roberto Pio Rizzi, e dalla F.I.C., presieduta da Giuseppe Abbagnale, ha visto l'apporto della Lega Navale Italiana sezione Barletta, presieduta da Giuseppe Gammarota.Gli atleti stanno gareggiando da ieri sulla litoranea Pietro Mennea (tra il lido Que Cuba e Bagno 27). Oltre che un bel traguardo per la città scelta dalla Regione Puglia per ospitare la competizione, oggi si registrano due ottimi risultati: Daniele Corvasce per il singolo Junior e Mirko Messinese, Paolo Vurro, Antonio Di Terlizzi e Pietro Di Terlizzi per la gara in quattro Master sono gli atleti barlettani classificati per le finali che si terranno domani 12 settembre, in diretta nazionale Rai.