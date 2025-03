Campionato di Promozione: Audace Barletta a Santeramo

Il percorso di avvicinamento dell'Audace Barletta verso il salto nella massima categoria regionale, farà tappa domenica alle ore 15:00 al campo sportivo "Casone" di Santeramo in Colle, dove la squadra dello squalificato Roberto Maffucci affronterà i rossoblu dell'entroterra barese, battuti nella gara di andata dello scorso 10 novembre con un sonoro 6-0, e che attualmente occupano la decima posizione in classifica, con soli tre punti di vantaggio rispetto alla zona playout.Tecnico del Santeramo è Michele Delle Foglie, il quale schiera in genere la sua squadra con un 4-3-3 che vede Lovecchio tra i pali, protetto da una linea a quattro formata dai centrali Vito Tassielli e Cantalice, con Cimarrusti (a segno domenica scorsa a Bitritto) e Stendardi nel ruolo di esterni a tutta fascia. Telesca e Marco Tassielli dovrebbero essere i perni di centrocampo, insieme al talentuoso regista Panzarea.In avanti il tridente offensivo dovrebbe essere composto da Pasqualicchio, Abrescia e Sergio, con il giovane Sette, autore sin qui di cinque gol in stagione, nel ruolo di principale alternativa.Per ciò che riguarda l'Audace, Maffucci dovrebbe schierare l'ormai canonico 4-2-4, con gli unici dubbi riguardanti l'utilizzo di Scardigno o Mazzilli a centrocampo, con il primo favorito sul secondo, e poi quello riguardante gli esterni offensivi, soprattutto in merito alla presenza o meno di Di Bari, al posto del quale non sarebbe del tutto da escludere la pista che porta al giovane Morella titolare, alla luce specialmente dell'ottimo finale di gara disputato da quest'ultimo contro il Lucera.Detto di Santeramo-Audace Barletta, per quel che riguarda le gare in calendario per il 27esimo turno del girone A di Promozione Puglia, dopo aver fatto a lungo penare l'Audace, il Lucera proverà con ogni probabilità a fare la stessa cosa sul campo della Virtus Mola vice capolista, squadra realisticamente vogliosa di consolidare la piazza d'onore del girone in vista della post season.Secondo posto che la Virtus Mola dovrà proteggere dagli ultimi prevedibili assalti della coppa formata da San Marco e Virtus Palese, con i granata-celeste garganici di scena sul campo della ormai retrocessa Molfetta Sportiva, e i baresi di scena sul ben più difficile campo della Soccer Trani.Per quanto riguarda invece la zona playout, massima attenzione al match del "Di Liddo" tra Virtus Bisceglie e Capurso, dove gli eventuali sconfitti vedrebbero decisamente compromettere, non solo le già piuttosto risicate speranze di salvezza diretta, ma forse persino le possibilità di giocarsi i playout.Per quanto riguarda infine il magmatico gruppone a metà strada tra salvezza diretta e playout, il programma della giornata prevede incroci particolarmente degni di nota come Borgorosso Molfetta-Bitritto Norba, Soccer Stornara-Cosmano Foggia, San Severo-Don Uva BIsceglie e Troia-Real Siti.