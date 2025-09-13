MG JPG
Campionati Italiani 2025 Coastal Rowing e Beach Sprint: sette medaglie (di cui tre ori) per gli atleti barlettani

Bilancio più che positivo per la Lega Navale di Barletta nella categoria Master. In corso i Time Trials Senior e Under 19: domani le finali

Barletta - sabato 13 settembre 2025 15.12
Tre ori, un argento e tre bronzi: questo il bilancio degli atleti barlettani nella categoria master, ai campionati italiani di Coastal Rowing e Beach Sprint in corso in questo week end a Barletta nei pressi del lungomare PIetro Mennea.

In mattinata si sono disputate tutte le finali per le fasce di età che vanno dagli under 43 in su, con un bottino più che lusinghiero per i rappresentanti della Lega Navale di Barletta.

I tre ori sono andati: al duo formato da Elena Petrarolo e Michele Magliocca per la categoria Under 43 Mix; a Rita Cappabianca (rappresentante di "Puglia & Rowing") per quanto riguarda il singolo 43-54 femminile; e infine all'equipaggio del "Coastal 4 + 33-64 Mix", formato da Antonio Diterlizzi, Francesco Paolo Vurro, Palmira Monopoli, Rita Cappabianca, con Francesco Mazzola nel ruolo di timoniere;

L'unica medaglia d'argento è andata al Coastal 4+ Under 43 maschile, con Michele Magliocca, Vincenzo Cirillo, Davide Rizzi, Pie Luca Fontana e il timoniere Francesco Mazzola.

Tre, infine, le medaglie di bronzo conquistate dagli atleti della Lega Navale di Barletta, con il "Due Coastal 55-64 maschile" formato da Antonio Diterlizzi e Francesco Mazzola; con il "Due Coastal 43-54 maschile" composto da Luciano Lattanzio e Rey Bartolome Asier; e da Anthony Sguera nel singolo Under 43.

Mentre scriviamo sono ancora in corso i time trials valevoli per le gare di domani di categoria Senior e Under 19, con i seguenti tre equipaggi della Lega Navale di Barletta già qualificati: il "Due Coastal Under 19 femminile" con Barbara Cilli e Maria Lanciano; il "Due Coastal Senior Mix" formato da Azzurra Severini e Alessio Verdi; e lo stesso Alessio Verdi nel "Singolo Senior".
