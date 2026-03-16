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Barletta, torna il grande tennis con l'ATP Challenger

Ventiseiesima edizione per il torneo internazionale previsto dal 29 marzo al 5 aprile

Barletta - lunedì 16 marzo 2026 14.01 Comunicato Stampa
Torna il grande tennis in Puglia con la 26esima edizione dell'Open della Disfida, che andrà in scena sui campi in terra rossa del circolo tennis di Barletta "Hugo Simmen" dal 29 marzo al 5 aprile. L'evento di tennis maschile più importante della Puglia, porta ancora la firma dell'associazione Ad Sport, con il supporto in comunicazione di Wave Productions.

C'è grande attesa per il Challenger Atp, che cresce ancora nel montepremi: quest'anno, infatti, si tocca quota 100mila euro. Il trofeo sarà intitolato alla famiglia Lapietra, che conferma la grande passione per questo sport.

Il calendario è come sempre dalla parte di Barletta, che risulta tra i primi appuntamenti internazionali sulla terra, in vista dei tornei prestigiosi di Montecarlo, Roma e Parigi. Bisognerà trovare l'erede di Dalibor Svrcina, vincitore della passata edizione. Proprio il 23enne ceco, attuale numero 100 al mondo (lo scorso novembre era n.86) è uno dei primi tennisti a confermare la presenza sui campi del Circolo Tennis Hugo Simmen, che ospiteranno la competizione.

Ma non mancheranno le sorprese, con la massima attenzione riservata alle giovani promesse del panorama nazionale, per la rinnovata collaborazione con la Federazione Italiana Tennis e Padel. Nel recente passato, infatti, Barletta è stato il trampolino di lancio per nomi come Jannik Sinner, Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli, solo per citarne alcuni.

Non mancheranno gli eventi collaterali che animeranno la struttura sportiva barlettana, con un'area sponsor rinnovata e a ritmo di musica e divertimento. Accesso gratuito alla struttura da domenica 29 marzo fino a venerdì 3 aprile, mentre per le semifinali di sabato 4 aprile e la finalissima della domenica di Pasqua il 5 aprile (ore 15), ci sarà un ticket a pagamento. Il Challenger Atp sarà presentato giovedì 26 marzo alle ore 10.30 al Palazzo della Marra di Barletta.
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