Open ATP Barletta. <span>Foto Cosimo Campanella</span>
Open ATP Barletta. Foto Cosimo Campanella
Tennis

Challenger ATP Barletta: presentata l’edizione 2026

La conferenza stampa si è svolta nella mattinata di oggi presso Palazzo della Marra

Barletta - giovedì 26 marzo 2026 12.03
Alla presenza degli assessori Massimiliano Di Leo (sport), e Oronzo Cilli (cultura e grandi eventi), giunti in rappresentanza dell'amministrazione comunale di Barletta, del vice presidente nazionale della FITP (Federazione Italiana Tennis e Padel) Isidoro Alvisi, e di Massimo Di Muro di FITP Puglia, si è svolta nella mattinata di oggi, presso Palazzo della Marra, la conferenza stampa di presentazione della ventiseiesima edizione del Challenger ATP 75 "Città della Disfida" "Trofeo Lapietra", che avrà luogo presso il Circolo "Hugo Simmen", con gli incontri del tabellone principale,a partire da domenica 29 marzo, con gli incontri di qualificazione, fino a domenica 5 aprile, con la finale del singolare che avrà inizio alle ore 15, e che avrà quest'anno un montepremi di 97.640 Euro.

Per il pubblico, che come sempre si annuncia numeroso, sarà possibile assistere al torneo gratuitamente fino a giovedì 3 aprile, nei giorni in cui presumibilmente si giocheranno i match valevoli per i quarti di finale del singolare, e per le semifinali di doppio, mentre per le giornate di sabato 4 aprile (semifinali del singolare, e finale di doppio), e per la finalissima del 5 aprile, l'ingresso avverrà tramite ticket del costo di 10 euro più diritti di prevendita.

Presenti, ovviamente, alla conferenza stampa di presentazione del Challenger barlettano, il titolare del main sponsor Vincenzo Lapietra, il presidente del Circolo Tennis "Hugo Simmen" Savino Lapalombella, e il direttore del torneo Enzo Ormas, i quali una volta ancora hanno sottolineato la crescente importanza degli Open ATP di Barletta, in quello che è a tutti gli effetti il miglior momento di sempre del tennis italiano, oltre ovviamente a rimarcare il fatto che molti tra i grandissimi del tennis mondiale, siano passati sulla terra rossa del Circolo "Hugo Simmen", primo fra tutti il grandissimo Rafa Nadal (giovanissimo vincitore dell'edizione 2003, proprio nell'anno del 500° anniversario della Disfida), oltre ovviamente a Jannik Sinner, Luciano Darderi, Richard Gasquet, Sergi Bruguera, Flavio Cobolli e tanti altri.

Molta curiosità c'è ovviamente circa i partecipanti all'edizione 2026 degli Open ATP di Barletta, laddove oltre alla presenza del ceco Dalibor Svrcina, vincitore dell'edizione 2025, ci saranno tra gli altri anche l'indiano Sumit Nagal, negli ultimi anni stabilmente tra i top del Ranking ATP, l'ucraino Vitalyi Sachko, finalista della scorsa edizione, Marco Cecchinato, per un torneo che avrà ai nastri di partenza numerose grandi promesse del tennis italiano, prima tra le quali, quella di Jacopo Vasamì, come anticipato dal vice presidente FITP Dodo Alvisi, e poi confermato dal direttore tecnico del torneo Enzo Ormas.

Numerosi saranno gli eventi di contorno alla prestigiosa manifestazione tennistica, dove tra l'altro ci sarà anche spazio per il tennis in carrozzina.

Il tutto per un evento che si annuncia di vitale importanza, sia per la promozione turistico-culturale della città di Barletta, che per le varie strutture ricettive cittadine, per le quali - a detta dei relatori - gli Open ATP di Barletta costituiscono un'importante occasione di sviluppo.

C'è curiosità, infine, per quelle che saranno le giovani wild card che prenderanno parte sin da domenica mattina agli incontri validi per le qualificazioni al tabellone principale.
15 fotoConferenza Stampa Challenger ATP Barletta 2026Cosimo Campanella
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