Audace Barletta: prevista pioggia di gol a Molfetta

Dopo due lunghissime settimane di pausa torna il campionato di Promozione con la prima delle ultime quattro giornate della stagione regolare prima della gran giostra dei playoff. Ed è praticamente un'allegra sgambata quella che attende l'Audace Barletta domani pomeriggio al "Paolo Poli" di Molfetta, a partire dalle 16:30, contro un avversario, la Molfetta Sportiva, che in questa stagione ha fatto parlare di sé solo ed esclusivamente per aver letteralmente frantumato ogni sorta di record negativo, a partire dal dato delle reti al passivo, con una media gol subiti nelle ultime partite che con ogni probabilità porterà i biancorossi molfettesi a fine campionato a sfiorare quota 300.Alla luce di questi numeri, oltre che di quelli di segno decisamente opposto dell'Audace Barletta, avventurarsi in qualsivoglia previsione tecnico tattica del match di domani sarebbe francamente un insulto all'intelligenza del lettore. L'attenzione dell'Audace Barletta e dei suoi supporters sarà infatti più che altro rivolta al "Ricciardelli" di San Severo, laddove un qualsiasi risultato positivo dei giallo amaranto padroni di casa contro la Virtus Mola, non farebbe altro che apporre il timbro dell'ufficialità ad una promozione in Eccellenza dell'Audace Barletta che è già fattuale da settimane, dal momento che l'unico modo per Vicedomini e compagni di perdere punti domani contro la Molfetta Sportiva, e contro il Troia all'ultima giornata, è quello di non presentarsi.Per ciò che invece riguarda il restante programma della 31esima giornata di Promozione pugliese, la partita più interessante dovrebbe essere senza dubbio quella del "Nicola Lapi" di Trani tra i biancazzurri padroni di casa e il San Marco fresco vincitore della Coppa Puglia di categoria.E occhio inoltre a Virtus Palese-Capurso, gara dall'esito apparentemente scontato a favore dei baresi, ma che viste le motivazioni e le ultimissime speranze di provare a evitare la retrocessione diretta da parte degli ospiti, potrebbe anche riservare clamorose sorprese.Per il resto, i veri fuochi d'artificio della giornata dovrebbero arrivare dalla sempre più ingarbugliata zona playout, dove sono in programma match match ad alta tensione come Real Siti-Bitritto Norba e Borgorosso-Cosmano Foggia, e ad altissima tensione come il vero e proprio match spareggio tra Santeramo e Soccer Stornara.Il tutto in un turno che sulla carta potrebbe sulla carta sorridere alle squadre biscegliesi, con il Don Uva di scena sul campo del già retrocesso Troia, e con la Virtus Bisceglie che attende al "Di Liddo" un Lucera ormai senza più obiettivi, dal momento che anch'esso, tra due domeniche, potrà usufruire in chiave salvezza aritmetica del "bonus" Molfetta Sportiva.