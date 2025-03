Al via domani gli Open ATP di Barletta 2025. Molti i protagonisti di prestigio in campo

Ci siamo. Dopo la presentazione della 25esima edizione del Challenger ATP "Città della Disfida" avvenuta durante la conferenza stampa di ieri mattina, i convenevoli e le giuste celebrazioni lasceranno spazio, a partire da domani mattina, alle racchette e agli atleti in campo, con i primi match di qualificazione al tabellone principale.Molti i nomi di prestigio che, a meno di forfait dell'ultimo minuto, saranno di scena sui campi in terra rossa del Circolo "Hugo Simmen" di Barletta, a partire da autentiche wild card di lusso quali gli italiani Marco Cecchinato, Jacopo Berrettini ed Enrico Della Valle.Faranno poi parte del Main Draw, nomi di assoluto prestigio come i francesi Valentin Royer e Gregoire Barrere, e come il britannico ex numero 21 del Ranking ATP Daniel Evans.Tanta curiosità inoltre per l'ucraino Oleksandr Ovcharenko, ormai quasi di casa a Barletta, e per i classe 2007 Rottgering (Olanda) e Mrva (Cekia), rispettivamente numero 1 e 3 del Ranking Juniores ATP. Incerta invece la presenza del francese Van Assche e dell'italiano Gigante.Molta attenzione sarà naturalmente rivolta ai beniamini di Puglia Andrea Pellegrino e al giovane Pierluigi Basile, per i quali, c'è da scommettere, il competente pubblico del Circolo "Hugo Simmen" avrà senza dubbio un occhio di riguardo.Tanto agonismo, ma anche tradizione culinaria, animazione, e iniziative volte all'inclusione e al sociale grazie alla collaborazione con l'associazione Workaut, e alla prevista esibizione di tennis in carrozzina da parte di atleti diversamente abili.Per tutto il resto, appuntamento a domani con i primi match di qualificazione al tabellone principale, che come ogni anno vedranno in campo una folta pattuglia tricolore.