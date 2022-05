A Barletta il Triathlon della Disfida: lo sport popola il lungomare Mennea

19 foto Triathlon della Disfida, 200 atleti a Barletta

Il triathlon è una delle manifestazioni sportive più entusiasmanti e, allo stesso tempo, provanti che ci siano. Tre discipline, divise tra mare e terraferma, a velocità molto diverse tra di loro.Nella mattinata di oggi, sotto il sole di una giornata primaverile che profuma di estate, centinaia di atleti, provenienti non solo da Barletta e dai paesi limitrofi, ma anche dalla Puglia intera e dintorni, si sono radunati per mettersi alla prova con questo sport. Si tratta di una prova che riunisce in sé tre attività sportive. Si parte con il nuoto e con circa 200 atleti che, partendo dalla battigia del litorale di Ponente, hanno percorso a nuoto 750 metri. Poi, ritornati sulla terraferma, si sale in sella ad una bicicletta per 20 km di fiato e resistenza lungo le strade che costeggiano la litoranea. Infine, nella prova conclusiva, gli atleti taglieranno il traguardo dopo aver corso per 5 km.Colui che trionfa, in questo sport, non è soltanto chi è più prestante e possente, ma soprattutto chi è più caparbio e riesce a resistere al meglio alla fatica e agli imprevisti.