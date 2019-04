A Barletta il tennis si tinge di rosa

La regione Puglia ed in particolare la città di Barletta, si appresta ad accogliere un nuovo appuntamento di sport internazionale. Dopo la XX edizione dello storico torneo maschile "ATP Challenger La Disfida", il Circolo Tennis "Hugo Simmen" sarà la casa della prima edizione degli Internazionali femminili di Barletta, torneo ITF con montepremi $ 15.000.A battezzare il nuovo torneo è la Coop Master Alleanza 3.0, del gruppo Tatò Paride S.p.A., che ha abbracciato la proposta diventando main sponsor della manifestazione. La regia è di MEF tennis events, agenzia che dal 2007 cura con successo l'organizzazione di tornei del circuito ATP Challenger, ITF Futures e Women's Circuit, Junior Tennis Europe e la Final Four italiana maschile e femminile di serie A1. "Quest'anno ci è stata prospettata dalla Federazione la possibilità di organizzare un torneo femminile del circuito ITF World Tennis Tour" - dichiara Marcello Marchesini, amministratore - "e come sempre, nonostante l'importante calendario di eventi di questo 2019, non abbiamo esitato ad accogliere questa opportunità. Il tennis professionistico rappresenta secondo noi un canale di prestigio unico a tutti i livelli: quello educativo e sociale, quello promozionale e di visibilità per i partner delle manifestazioni e quello turistico dei luoghi che ospitano i tornei. La competizione femminile barlettana garantirà l'afflusso, in un periodo di media stagione, di oltre 60 giocatrici provenienti da diverse parti d'Italia e del mondo, che alloggeranno e usufruiranno dei servizi della città durante la settimana del torneo. Dopo 30 anni di esperienza nel settore turistico, ancora oggi, dopo 12 anni di attività nel tennis professionistico, sono convinto che il binomio tennis-turismo sia un'arma vincente per l'economia e la visibilità mediatica dei territori che ospitano questi tornei." Il Circolo Tennis Barletta "Hugo Simmen" ed il Presidente Francesco De Martino, forte dell'esperienza ventennale nel tennis professionistico, hanno subito risposto positivamente alla proposta di ospitare questa prima edizione: "In qualità di Presidente del Circolo, sono onorato ed entusiasta di salutare ed ospitare le atlete partecipanti al prestigioso appuntamento degli Internazionali Femminili di Barletta. Uno straordinario evento, in programma dal 13 al 19 maggio prossimi, considerato un vero e proprio fiore all'occhiello per la nostra struttura, che coniuga da ben 54 anni la disciplina tennistica con gli aspetti culturali e sociali del territorio, senza mai trascurare l'universo femminile". Queste le parole del Presidente. Nel corso della manifestazione non mancheranno infatti importanti iniziative culturali e sociali: una mostra fotografica della FIOF sul tema "Donne è Sport" ed un evento editoriale a cura del Presidio del Libro di Barletta.L'ingresso alle partite è gratuito per tutta la durata del torneo.La città di Barletta si riconferma dunque tappa del circuito tennistico internazionale, preparandosi ad accogliere le giovani promesse del tennis italiano ed internazionale. Dal 13 al 19 maggio l'appuntamento è di quelli da non perdere. Senza dubbio, il nuovo torneo regalerà agli appassionati un'altra settimana di ottimo tennis.