Tennis, presentata l’edizione 2024 del Challenger “Città della Disfida”

Nella suggestiva e prestigiosa cornice del Palazzo Della Marra è stata presentata la ventitreesima edizione del torneo internazionale di tennis denominato Challenger ATP "Città della Disfida".A fare gli onori di casa gli assessori Marcello Degennaro (Sport) e Oronzo Cilli (Cultura e grandi eventi), il neo presidente del Circolo "Hugo Simmen" Savino Lapalombella, il direttore tecnico del torneo Enzo Ormas.Ospiti illustri della presentazione del torneo il vice presidente di FederTennis Isidoro Alvisi, il presidente di FIT Puglia Francesco Mantegazza e l'ex tennista nonchè vicedirettore dei prossimi Internazionali d'Italia Paolo Lorenzi.Molte le importanti novità nell'edizione di quest'anno degli Open di Barletta che si svolgeranno dal 31 marzo al 7 aprile, a partire dalla presenza del cosiddetto "hawk eye", meglio conosciuto come "occhio di falco", vale a dire il supporto della tecnologia già in uso nei tornei più prestigiosi e che dal prossimo anno sarà obbligatorio in tutti i tornei di portata internazionale.E grandi novità vi saranno anche riguardo alla copertura televisiva del torneo che sarà garantita per i match che si disputeranno sul campo centrale da Supertennis, canale 64 del digitale terrestre.L'ingresso per le partite sarà libero eccezion fatta per le finali. Decisione presa dagli organizzatori in seguito agli aumentati costi organizzativi che un torneo dall'importanza via via crescente comportano.Naturalmente, infine, c'è grande curiosità per i partecipanti, a partire dalla wild card barlettana Giuseppe Tresca, fino all'ex numero 16 del ranking mondiale, il georgiano Nikoloz Basilashvili.