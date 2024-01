Circolo Tennis Barletta: rinnovo delle cariche sociali

Il Gruppo "Media One" di Barletta, composto da "Media One Network", "Media One Consulting" e "Media One Legal", punto di riferimento a livello nazionale nel settore della consulenza aziendale in tema di finanza ordinaria, finanza agevolata, diritto societario e formazione manageriale, è lieto di comunicare che il suo CEO, Dott. Savino Lapalombella, ha presentato ufficialmente la propria candidatura quale Presidente del "Circolo Tennis Barletta", in vista del rinnovo delle cariche sociali, previsto per il weekend del 27 e 28 gennaio prossimi.Lapalombella, che è noto negli ambienti tennistici in quanto sportivo semi-professionista, con una lunga carriera agonistica che prosegue tuttora, si presenta all'appuntamento elettorale accompagnato da un team di prim'ordine, composto da professionisti noti in tutto il territorio della BAT ed in ambito nazionale. Infatti, si candidano al suo fianco: Nunzio Di Leo (72 anni, ex imprenditore nel settore petrolifero), Raffaello Strignano (50 anni, consulente nel settore dermocosmetico, dirigente di primo e secondo grado della Federazione Italiana Tennis e Padel, membro della commissione del Comitato Regionale Puglia), Davide Attimonelli (44 anni, imprenditore nel settore oftalmico), Berto Filannino (53 anni, imprenditore nel settore delle materie plastiche), Mara Frezza (45 anni, insegnante), Stefania Dibari (49 anni, imprenditrice nel settore della moda) e Luigi Leonetti (69 anni, agente di commercio)."Nonostante le candidature siano presentabili singolarmente, come in effetti sono state presentate, giungiamo compatti all'appuntamento elettorale, consci del fatto che rappresentiamo una squadra esperta, variegata e ricca di idee ed iniziative", afferma entusiasta il candidato Presidente Savino Lapalombella."Il Circolo Tennis Barletta rappresenta da sempre un punto di riferimento per l'intero territorio della BAT, non solo in ambito sportivo, è un vero e proprio contenitore culturale con forti capacità aggregative ed inclusive", prosegue, "e pensiamo di coniugare al meglio la nostra esperienza imprenditoriale, basata sulla visione, sulla sostenibilità, sulla modernità, ma anche sul rispetto delle tradizioni, col prestigio dell'istituzione".Quali sono le priorità? "Le rispondo volentieri. Il nostro obiettivo è quello di far sentire tutti i Soci degli autentici padroni di casa. Pertanto, le nostre priorità sono diverse: in primis, i giovani. Consentire loro una vita fisicamente e relazionalmente sana, staccandoli dai dispositivi elettronici, da cui dipendono fortemente, per far si che dedichino più tempo a parlare tra loro e con le altre generazioni, vivendo una vita serena, fatta di sport, di gioco, di divertimento, di sacrificio, di applicazione e con una buona alimentazione".Ampia convergenza, con l'intero team di candidati, tutti professionisti noti ed apprezzati, sui temi dell'inclusione, della diversità, del dialogo e della collaborazione con altre realtà sportive. A Savino Lapalombella, Nunzio Di Leo, Raffaello Strignano, Davide Attimonelli, Berto Filannino, Mara Frezza, Stefania Dibari e Luigi Lionetti, l'augurio di un proficuo lavoro.