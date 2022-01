Visite specialistiche, il dipartimento chiarisce: «Possibile accedere senza Green Pass o tampone»

Dopo le polemiche dei giorni scorsi, legate al fatto che in alcuni ambulatori erano stati affissi cartelli che obbligavano i pazienti a presentarsi solo previa esibizione del Green Pass, arriva il chiarimento da parte del Dipartimento di Promozione della Salute, del Benessere Sociale e del Benessere Animale.«Non è mai stato precluso l'accesso ai pazienti per l'erogazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, anche se privi di Green Pass o tampone». Inoltre, si chiede di: «Verificare tempestivamente le procedure messe in atto, in modo tale da garantire l'erogazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale - senza alcuna limitazione all'accesso - in tutte le strutture di propria competenza».La circolare è stata inviata a tutte le Asl della Regione Puglia, ai direttori del Policlinico di Bari e degli Ospedali Riuniti di Foggia, agli IRCCS pubblici e privati, agli Enti Ecclesiastici Privati, ai direttori medici di presidio e ai direttori dei Distretti Socio-Sanitari.La circolare, firmata dal direttore del Dipartimento, Montanaro, e dalla dirigente Caroli, è stata resa nota dall'ex consigliere regionale Mario Conca che commenta: «Peccato che molti abbiano dovuto subire l'arroganza amministrativa di tanti operatori, non tollerateli più, denunciate personalmente coloro che dovessero continuare ad ignorare la presente comunicazione. Ora attendiamo che tutte le regioni si adeguino e la smettano di malversare i cittadini».