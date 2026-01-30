Mariangela Matera e Alessandro Giuli
Mariangela Matera e Alessandro Giuli
Politica

Valorizzazione culturale: nuovi fondi per il Parco archeologico di Canne della Battaglia e Museo Civico

A darne notizia è il deputato andriese di Fratelli d'Italia Mariangela Matera

Barletta - venerdì 30 gennaio 2026 12.21 Comunicato Stampa
Arrivano risorse significative per il patrimonio culturale della provincia Barletta-Andria-Trani grazie al decreto che approva il Programma triennale dei lavori pubblici per il patrimonio culturale italiano, firmato dal Ministro della Cultura Alessandro Giuli. Per l'area BAT sono stati stanziati complessivamente circa 3 milioni di euro, destinati a interventi di tutela, manutenzione e valorizzazione di alcuni tra i principali siti culturali del territorio.

A darne notizia è il deputato andriese di Fratelli d'Italia Mariangela Matera, che evidenzia come i finanziamenti rappresentino l'esito di un lavoro politico e istituzionale portato avanti con continuità. Accanto alle dichiarazioni ufficiali, i numeri e gli atti amministrativi raccontano un impegno costante che negli ultimi mesi ha visto l'on. Matera seguire da vicino i dossier relativi ai principali beni culturali della BAT. Un lavoro svolto prevalentemente a Roma, attraverso interlocuzioni con il Ministero della Cultura e confronti tecnici, senza annunci preventivi e senza una ricerca di visibilità mediatica, ma con l'obiettivo di arrivare a risultati concreti per il territorio. «Ringrazio il Ministro Giuli – dichiara Matera – per l'attenzione dimostrata verso la Puglia e, in particolare, verso la provincia BAT. Queste risorse consentiranno interventi concreti su beni di grande valore storico e identitario».

Nel dettaglio, 1.200.000 euro sono destinati a Castel del Monte e al Castello Svevo di Trani, per lavori di manutenzione e per l'installazione di impianti di videosorveglianza. Un ulteriore finanziamento di 1.000.000 di euro è stato assegnato all'Parco archeologico di Canne della Battaglia per il completamento del restauro e la valorizzazione funzionale del sito. Al Museo Civico di Barletta sono infine destinati 585 mila euro per l'allestimento della sezione archeologica.

«Si tratta di interventi che rispondono a esigenze più volte rappresentate – sottolinea il deputato – e che nascono da un confronto costante con il Ministero della Cultura».

Matera richiama inoltre le visite istituzionali effettuate nei mesi scorsi insieme al Ministro Giuli proprio nei principali complessi monumentali del territorio.

«Nel corso delle visite a Castel del Monte e al Castello Svevo di Trani – ricorda – abbiamo potuto verificare direttamente lo stato dei luoghi e le criticità esistenti. Da quei sopralluoghi è partito un lavoro tecnico e politico che oggi trova riscontro nei finanziamenti stanziati».

Un impegno che, secondo l'onorevole, si inserisce in un metodo preciso di azione politica: «Da Roma continuo a seguire con attenzione le esigenze della provincia BAT e della città di Andria, lavorando affinché le richieste del territorio trovino risposte concrete. È un'attività che richiede costanza e interlocuzione istituzionale, lontano dai riflettori ma orientata ai risultati».

Infine, Matera ribadisce il valore politico del provvedimento: «Questi finanziamenti dimostrano che, quando si lavora con serietà e visione, le risorse arrivano. È la conferma dell'attenzione del Governo verso i territori e di un impegno che continuerà anche nei prossimi mesi».
  • Patrimonio culturale
Altri contenuti a tema
A Barletta beni culturali aperti il 1° maggio Turismo A Barletta beni culturali aperti il 1° maggio Orari di apertura per Castello, Pinacoteca De Nittis e Cantina della Sfida
Anche a Barletta le Giornate europee del patrimonio La città Anche a Barletta le Giornate europee del patrimonio Appuntamento domani e domenica, diverse le iniziative
Ecco le "Giornate Europee del patrimonio 2023" Attualità Ecco le "Giornate Europee del patrimonio 2023" Il calendario degli eventi in programma a Barletta
Domani 3 settembre beni culturali aperti gratuitamente Attualità Domani 3 settembre beni culturali aperti gratuitamente Pinacoteca, Castello e Cantina sono aperti anche lunedì con il consueto ingresso a pagamento
«Dal Governo misure più severe per chi danneggia i beni culturali» Territorio «Dal Governo misure più severe per chi danneggia i beni culturali» Le dichiarazioni del senatore Damiani in merito agli episodi nel nostro territorio
Il 2 aprile a Barletta è una "Domenica al museo" La città Il 2 aprile a Barletta è una "Domenica al museo" Ingresso gratuito ai beni culturali cittadini
Prima domenica del mese con ingressi a costo zero nei musei pugliesi Turismo Prima domenica del mese con ingressi a costo zero nei musei pugliesi Luoghi della cultura fruibili gratuitamente il 2 aprile
Il viaggio culturale della Quaresima di Barletta: il "Cristo morto" Religioni Il viaggio culturale della Quaresima di Barletta: il "Cristo morto" Presente nella Chiesa di Sant’Andrea e frutto di restauro terminato nel 2021
Stallo commissione Urbanistica: Cascella, Damato e Trimigno chiedono convocazione
30 gennaio 2026 Stallo commissione Urbanistica: Cascella, Damato e Trimigno chiedono convocazione
Open Day all'IISS "Moro-Cosmai " di Trani: una scuola che costruisce il futuro dei giovani
30 gennaio 2026 Open Day all'IISS "Moro-Cosmai" di Trani: una scuola che costruisce il futuro dei giovani
Barletta-Manfredonia: storia di una sfida all’insegna di tensione, drammi e batticuore 
30 gennaio 2026 Barletta-Manfredonia: storia di una sfida all’insegna di tensione, drammi e batticuore 
Da Barletta a Milano-Cortina passando per Torino 2006
30 gennaio 2026 Da Barletta a Milano-Cortina passando per Torino 2006
"Natale a Saint Moritz ", al Cinema Opera di Barletta il film del giovane Nicola Di Feo
30 gennaio 2026 "Natale a Saint Moritz", al Cinema Opera di Barletta il film del giovane Nicola Di Feo
Lista Amico: "chiediamo un tavolo politico per ridefinire priorità e decisioni condivise "
29 gennaio 2026 Lista Amico: "chiediamo un tavolo politico per ridefinire priorità e decisioni condivise"
Via dei Muratori: sentenza e tempi che stringono - entro il 1° marzo 2026 l’esecuzione dell’ordine dei giudici
29 gennaio 2026 Via dei Muratori: sentenza e tempi che stringono - entro il 1° marzo 2026 l’esecuzione dell’ordine dei giudici
1
Borgovilla, allarme in via Giuliani: «Radici degli alberi minacciano palazzi e sicurezza»
29 gennaio 2026 Borgovilla, allarme in via Giuliani: «Radici degli alberi minacciano palazzi e sicurezza»
Sempre più vicini alla realizzazione della nuova Caserma dei Vigili del Fuoco Bat
29 gennaio 2026 Sempre più vicini alla realizzazione della nuova Caserma dei Vigili del Fuoco Bat
28 nuove telecamere a Barletta nei quartieri Patalini e presso l'ospedale "Dimiccoli "
29 gennaio 2026 28 nuove telecamere a Barletta nei quartieri Patalini e presso l'ospedale "Dimiccoli"
© 2001-2026 BarlettaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
BarlettaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.