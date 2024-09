Anche a Barletta le Giornate europee del patrimonio

Sabato 28 e Domenica 29 settembre tornano le GEP – Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage Days), la più estesa e partecipata manifestazione culturale d'Europa. Nelle due giornate visite guidate, iniziative speciali e aperture straordinarie saranno organizzate nei musei e nei luoghi della cultura italiani sul tema: "Patrimonio in cammino".Il Comune di Barletta vi aderisce anche quest'anno con una serie di appuntamenti e iniziative che si susseguiranno per le due giornate. In collaborazione con le locali Associazioni culturali Archeobarletta, Aufidus, CTG, Dida.art, The Walker e Virgilio, sarà possibile fruire di visite guidate gratuite in diversi turni alla Pinacoteca Giuseppe De Nittis di Palazzo Della Marra (Sabato ore 16.00, Domenica ore 10.00 e ore 16.00) e al Museo Civico del Castello (Sabato ore 17.30, Domenica ore 11.30 e 17.30.Gli interessati potranno ricevere informazioni e comunicare la propria adesione all'Info Point al numero 0883/331331. Sabato 28 settembre alle ore 18.30 presso la sala conferenze del Castello si terrà la conferenza di Alessia Furio, storica dell'arte, su "I cavalieri e la morte. Le lastre funerarie dei Templari e dei Giovanniti a Barletta: confronti con esempi europei". Seguirà la testimonianza di Luigi Antonucci, ex studente, che, con i suoi docenti e compagni, nel 1974, "salvò" da distruzione certa le lastre dell'antica domus templaris, oggi esposte nel Lapidarium del Museo Civico. La manifestazione sarà realizzata in collaborazione con la Società di Storia Patria per la Puglia – Sezione "Salvatore Santeramo" di Barletta.Al termine della conferenza sarà possibile seguire tre itinerari di visita all'interno del Museo Civico:Maria Caterina Agresti, specializzanda in Storia dell'arte, Univ. "Benincasa" – Napoli, "I ritratti del potere: Cosimo III de' Medici e Margherita d'Orleans, granduchi di Toscana"; Giulia Maria Lombardi, specializzata in Storia dell'arte, Univ. di Macerata, "Paolo Ricci: ritratto di un intellettuale e artista del Sud";Francesco Picca, Museo Civico, "Vincenzo Gemito e Giuseppe Gabbiani: un ritratto affettuoso".La conferenza e i tre itinerari specifici nel Museo sono ad ingresso libero.Confermato l'appuntamento con l'apertura straordinaria serale nei musei: Sabato 28 settembre la Pinacoteca Giuseppe De Nittis a Palazzo Della Marra e il Museo Civico del Castello, saranno visitabili straordinariamente dalle ore 20,00 alle ore 23,00 (ultimo ingresso ore 22,15) con biglietto al prezzo simbolico di € 1,00.Domenica 29 settembre è prevista, con orario di ingresso 10-13 e 17-21 l'apertura straordinaria della nuova Biblioteca Generale Centrale "Community Library" presso Palazzo San Domenico, con visite guidate (non è necessaria la prenotazione).