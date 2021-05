Vaccini anti-Covid, prenotazioni fino ai nati nel 1981

Da oggi partono anche le prenotazioni per persone con patologie under 60

Sono 2.007.472 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino al pomeriggio di ieri in Puglia. Sono state aperte ieri alle 14.00 le prenotazioni dei vaccini anti Covid per i pugliesi nati dal 1978 al 1981.Si può prenotare con il sito www.lapugliativaccina.regione.puglia.it o in farmacia con il FarmaCup o con il numero verde 800713931, attivo dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20. Da oggi, sabato 22 maggio, alle ore 14.00 partirà il servizio di prenotazione sul sito www.lapugliativaccina.regione.puglia.it per le persone con meno di 60 anni con patologie che possono aumentare il rischio di sviluppare forme severe di Covid-19. Il servizio sarà attivo per aiutare a completare la vaccinazione di questa categoria, già iniziata.Si può così attendere la chiamata del proprio medico di medicina generale o accedere al servizio di prenotazione su La Puglia ti vaccina. La tabella delle patologie è pubblicata sul sito https://www.regione.puglia.it/web/speciale-coronavirus/vaccino-anti-covid/persone-con-patologie-meno-60-anni Nella Asl Bt sono più di 3300 le vaccinazioni effettuate giovedì. Oggi a Bisceglie dalle 9 alle 14 open day dedicato ai cittadini di età compresa tra i 60 e i 69 anni con prenotazione fino al 26 maggio: l'obiettivo è quello di anticipare questa fascia di età che nei giorni scorsi aveva subito slittamenti e recuperare i cittadini che nei giorni scorsi non si sono presentati all'hub vaccinale.Continua anche la vaccinazione a cura dei medici di base che stanno completando la categoria dei fragili e dei fragilissimi.