Vaccini, al via le dosi per i maturandi. Le scuole di Barletta attendono la convocazione

Sono 2.289.914 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino al pomeriggio di ieri in Puglia, pari al 96.9% di quelle consegnate dal Commissario nazionale che sono 2.363.815. Oggi, domenica 30 maggio, partono le vaccinazioni per gli studenti dell'ultimo anno delle scuole superiori che dovranno affrontare l'esame di Maturità. Gli studenti saranno convocati nei centri vaccinali dalle scuole, in accordo con gli Uffici scolastici e le Asl.Sono 4.522 le dosi di vaccino somministrate nella giornata di venerdì in tutta la provincia Bat. Oggi a Trani in programma la vaccinazione dei pazienti rari che non hanno aderito alla prima iniziativa. Previste anche le vaccinazioni dei maturandi ad Andria, a Trani (a conclusione della vaccinazione dei malati rari) e a Canosa dalle 18 alle 22. Lunedì a Trani saranno somministrate le seconde dosi ai caregiver che hanno ricevuto la prima dose il 4 e il 5 aprile.