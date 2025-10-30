Tupputi e Lobuono a Barletta per le Regionali 2025

Nella serata di ieri, presso l'hotel "La Terrazza" di Barletta, i candidati del centrodestra per le elezioni regionali 2025 si sono presentati alla cittadinanza per le prossime elezioni regionali. Luigi Lobuono, candidato presidente e Giuseppe Tupputi candidato al Consiglio Regionale per Forza Italia, con lo slogan "Io ci sono" hanno sostenuto con fervore le proprie battaglie per la sesta provincia. Erano presenti in collegamento anche il senatore Dario Damiani e l'onorevole Mauro D'Attis.Giuseppe Tupputi è fiducioso: già al Consiglio Regionale dal 2020, afferma che gran parte degli obiettivi prefissati sono stati raggiunti e che la programmazione 2025 – 2030 sarà diversa; "dobbiamo rinnovarci e, soprattutto, ristabilire un nuovo patto col territorio, portare nuovamente questo territorio in Regione e rappresentarlo al meglio, così com'è stato nei cinque anni passati". Il candidato della BAT ha le idee chiare sul futuro: "dobbiamo fare in modo che la sesta provincia non sia il fanalino di coda della Regione Puglia ma che diventi realmente motrice della Regione; il nostro obiettivo è riportare la sesta provincia là dove merita di essere". Tra i problemi che stanno particolarmente a cuore al candidato del centrodestra, la difficoltà dei collegamenti con i territori dell'entroterra, come Minervino Murge e Spinazzola, particolarmente difficili da raggiungere.Sulla campagna elettorale, Giuseppe Tupputi, afferma che nonostante la campagna elettorale sia breve, tuttavia è fiducioso che il centrodestra, dopo vent'anni di governo di centrosinistra, potrà tornare a vincere.Anche il candidato alla presidenza, l'imprenditore Luigi Lobuono, era presente; lo stesso, con una grande esperienza nel mondo dell'impresa, ha mostrato il suo sostegno al candidato Tupputi, riconoscendone il grande impegno per il territorio della BAT; Lobuono sottolinea l'urgenza di intervenire nei settori nevralgici per la sesta provincia – dalla crisi idrica alla sanità – affermando che la Regione Puglia debba tornare a essere la locomotiva del sud Italia. Lobuono non ha timore di addentrarsi in un territorio, quello della BAT, notoriamente orientato a sinistra; rivolgendosi ai cittadini Lobuono li invita a valutare l'odierna situazione: "Mi rivolgo ai cittadini che votano a sinistra. Sono contenti di aspettare due anni di lista di attesa per un esame medico? Sono contenti di avere una crisi idrica che sta attanagliando la nostra agricoltura? Sono contenti che i nostri figli vadano via dal territorio perché non trovano lavoro? O ancora, sono contenti di pagare una tra le TARI più alte in Italia perché il piano rifiuto non parte da cinque anni? Io voglio offrire una svolta e un'alternativa giusta".