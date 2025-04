“Truffe, non lasciarti raggirare”: il progetto realizzato dalla Uil Pensionati Puglia

Si è tenuta giovedì Barletta la quinta tappa della settimana itinerante di prevenzione e sensibilizzazione contro le truffe ed i raggiri agli anziani dal titolo:. Il progetto, ideato e realizzato dallacon il patrocinio dell'INPS Regionale, ha l'obiettivo di informare ed educare le persone anziane suiche nel quotidiano si trovano a dover affrontare.Nell'ultimo periodo a Barletta s. Molti provano vergogna, hanno timore di essere rimproverati dai propri figli e nipoti che magari li avevano avvisati e messi in guardia dai tentativi di truffe; altri invecepersonali e sui propri familiari.Le pene per questi tipi di reati molto spesso non sono severe ed adeguate al danno che le vittime subiscono; un danno che non è solo di natura economica, ma influisce ancheGli anziani purtroppo sono le vittime preferite dei truffatori perché p, a causa dell'età, della poca dimestichezza nell'utilizzo delle nuove tecnologie. Ma la causa principale è sicuramente la solitudine delle persone anziane che determina una maggiore facilità di subire truffe e raggiri.Ai nostri microfoni la segretaria generale Uil pensionati Puglia,: "Con questi incontri di prevenzione e sensibilizzazione abbiamo fornito ai nostri amici anziani gli strumenti per riconoscere le possibili truffe, abbiamo dato alcuni consigli per affrontarle e non cadere vittime di questi reati.Con la nostra iniziativa abbiamo voluto costruire una rete di protezione sociale con tutte le istituzioni e gli enti interessati a partire dall'INPS, dalle forze dell'ordine, le ASL, i comuni e gli enti del terzo settore".