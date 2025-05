Avviso pubblico per servizi ad anziani e disabili

Con A.D. n. 479 del 14.04.2025, pubblicato sul Burp n. 32 del 22.04.2025, è stato approvato il nuovo Avviso Pubblico relativo alla terza annualità operativa (2025/2026) dei Buoni Servizio per anziani e persone con disabilità, nell'ambito del PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027, con uno stanziamento pari a 35 milioni di euro, a copertura totale dei servizi previsti fino al 30 giugno 2026.L'apertura della prima finestra di domanda di buono di servizio è stata avviata dalle ore 12:00 di lunedì 28 aprile 2025 e durerà fino alle ore 12:00 del 28 maggio p.v.; contestualmente, nel medesimo periodo, si svolgeranno le procedure di "abbinamento" a cura dei Soggetti Gestori.Le domande potranno essere presentate esclusivamente on-line sulla piattaforma telematica dedicata, all'indirizzo https://pugliasociale-spid.regione.puglia.it/ords/f?p=10001 - PROCEDURE TELEMATICHE – BUONI SERVIZIO PERSONE CON DISABILITA' E ANZIANI.Ogni nucleo familiare potrà presentare una sola domanda di buono servizio (per un servizio diurno o per un servizio domiciliare) per ogni anziano, disabile, o anziano non-autosufficiente che ne faccia parte.In caso di ammissione al beneficio – a seguito di apposita istruttoria curata dall'ambito territoriale sociale di riferimento – il buono servizio richiesto in questa 1^ finestra temporale della 3^ annualità 2025/2026, darà diritto ad una copertura della frequenza (per la sola quota sociale) sino ad un massimo di 12 mensilità, dal 1 luglio 2025 al 30 giugno 2026.Prima di presentare le domande le famiglie dovranno provvedere alla generazione dei CODICI FAMIGLIA, direttamente o per delega, seguendo le istruzioni dell'apposito MANUALE pubblicato sulla piattaforma sopra citata. La generazione dei nuovi Codici famiglia, è propedeutica alla presentazione delle domande di Buono servizio ed è già disponibile in piattaforma.Il Buono servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità è un beneficio economico per il contrasto alla povertà rivolto alle persone con disabilità, anziani con fragilità sociali e anziani non autosufficienti, nonché ai rispettivi nuclei familiari di appartenenza, vincolato al sostegno al pagamento delle rette di frequenza presso servizi a ciclo diurno semi-residenziale e servizi domiciliari scelti da un apposito catalogo telematico dell'offerta.Attraverso il Buono servizio, le famiglie pugliesi possono richiedere l'accesso ad una delle seguenti tipologie di servizio presenti sul catalogo telematico dell'offerta, ad un costo significativamente contenuto:Strutture a ciclo diurno- Centro diurno socio-educativo e riabilitativo per persone con disabilità (art. 60), ora art. 3 del R.R. 5/2019- Centro diurno integrato per il supporto cognitivo e comportamentale a persone affette da demenza (art. 60ter), or art. 3 del R.R. 4/2019- Centri diurni Alzheimer ex R.R. 3/2005- Centro diurno per persone anziane (art. 68)- Centro sociale polivalente per persone con disabilità (art. 105)- Centro sociale polivalente per persone anziane (art. 106)Servizi domiciliari- Servizio di Assistenza Domiciliare sociale (SAD – art. 87)- Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI – art. 88) – per la sola componente sociale del 1° e 2° livelloIl Buono Servizio, infatti, copre una percentuale della retta di frequenza dei predetti servizi, da un minimo del 20%, sino ad un massimo del 100% in base al valore ISEE di riferimento (del singolo o della famiglia secondo i casi), al netto di una franchigia fissa di soli 50 euro mensili per l'accesso a servizi a ciclo diurno, a carico dei nuclei familiari.Per accedere al beneficio, è necessario il possesso dei seguenti requisiti:a) possesso di un PAI (Progetto Assistenziale Individualizzato) in corso di validità, nel caso di accesso a prestazioni socio-sanitarie ex art. 3 del R.R. n. 4/2019, art. 3 del R.R. n. 5/2019, centri diurni Alzheimer ex R.R. 3/2005 e ADI art. 88 del R.R. n. 4/2007in alternativab) possesso di una Scheda di Valutazione Sociale del caso (SVS) in corso di validità (nel caso di accesso a prestazioni socio-assistenziali ex artt. 68, 87, 105, 106 del R.R. n. 4/2007), elaborata dal Servizio Sociale Professionale del Comune o dell'ambito territoriale in cui è residente il richiedente del buono servizio.c) ISEE ORDINARIO del nucleo familiare in corso di validità non superiore a € 40.000,00In aggiunta, nel solo caso di disabili adulti e anziani non-autosufficienti, anche:d) ISEE RISTRETTO in corso di validità non superiore a € 10.000,00 nel caso di persone con disabilità e non superiore a € 20.000,00 nel caso di anziani non-autosufficienti over65.I cittadini possono richiedere la Scheda di Valutazione Sociale del caso presso il Segretariato Sociale, in Piazza Aldo Moro 16, tramite appuntamento chiamando dal lunedì al venerdì dalle ore 09:30 alle ore 12:30 e il giovedì dalle ore 15:30 alle ore 17:30 ai seguenti numeri di telefono: 0883-516726, 0883-516743, 0883-516759.I cittadini sono inviatati a presentarsi all'appuntamento con i seguenti documenti:Fotocopia della carta d'identità del beneficiario e del richiedente in corso di validità;Modello Isee Ordinario e ristretto in corso di validità;Certificazione attestante la condizione di Invalidità (civile/lavoro, pensione di invalidità, indennità di accompagnamento, certificazione dell'handicap);Delega ad un soggetto terzo.