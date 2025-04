Truffe agli anziani: a Barletta la campagna di tutela della Uil Pensionati Puglia

Sarà Barletta la tappa del quinto e penultimo appuntamento della settimana di prevenzione e sensibilizzazione contro le truffe e i raggiri agli anziani dal titolo "Truffe: non lasciarti raggirare", organizzata dalla Uil Pensionati Puglia, col patrocinio dell'Inps. Dopo gli incontri a Cerignola (FG), Galatina (LE), Carovigno (BR e Massafra (TA) tocca ora alla provincia Bat.Appuntamento alle ore 16,30 di giovedì 10 aprile al CAM S. Francesco, Via Del Salvatore, 48.Previsti gli interventi di Francesco Avitto (Responsabile Agenzia INPS Barletta), Savino Filannino (Comandante Polizia Locale - Barletta) e della segretaria generale della Uilp Puglia, Tiziana Carella.In Puglia la provincia Bat è una delle più colpite da questo fenomeno. Non più tardi dello scorso fine settimana, l'Arma dei Carabinieri ha reso noto il bilancio del primo trimestre del 2025, che ha già registrato ben 200 casi.Ma tutta la Puglia è ormai quotidianamente teatro di molteplici episodi, che purtroppo si fondano sulla vulnerabilità di persone spesso sole ed indifese, vittime predilette dei truffatori perché più fragili e vulnerabili. Questi reati portano inevitabili conseguenze dal punto di vista della sicurezza, del danno economico e sotto il profilo psicologico-relazionale. Nei casi peggiori, essi arrecano gravi danni alla salute delle persone anziane, fino al rischio della vita. Pertanto, riteniamo che per tutelare gli anziani ed incoraggiarli a denunciare i truffatori, sia necessaria la conoscenza dei fenomeni e della loro dinamica.L'obiettivo è "educare" gli anziani a riconoscere il pericolo e a prevenirlo. Tra l'altro, c'è un altro grande problema: molti tendono anche a non denunciare i reati che hanno subito, per vergogna e per timore di essere vilipesi dai propri figli.Insomma, solo informando e stando loro vicini sarà possibile creare una rete di tutela. Per questo è fondamentale che gli anziani sentano vicini le istituzioni e in generale tutti coloro che possono aiutarli.