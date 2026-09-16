Tra arte, tradizioni e sapori del territorio: il viaggio di “The Guardian” alla scoperta della Bat
Tra arte, tradizioni e sapori del territorio: il viaggio di “The Guardian” alla scoperta della Bat
Territorio

Tra arte, tradizioni e sapori del territorio: il viaggio di “The Guardian” passa da Barletta

Il reportage di Liz Boulter alla scoperta dei “Ribelli con le Radici” della sesta provincia pugliese

Barletta - mercoledì 16 settembre 2026 16.02
Il quotidiano britannico "The Guardian" ha esplorato l'Italia, pubblicando un vero e proprio reportage di viaggio alla scoperta della provincia di Barletta-Andria-Trani, lontana dai circuiti affollati del turismo internazionale, con un focus su artigiani, botteghe e piccoli ristoratori locali definiti "Ribelli con le Radici" per la loro capacità di innovare le tradizioni.

Il reportage tutto pugliese, firmato da Liz Boulter, è stato registrato nell'app di Unexpected Italy, la startup travel-tech fondata dalla vicentina Elisabetta Faggiana e dal barlettano Savio Losito, e può dunque essere replicato dai viaggiatori interessati.

Nel reportage compare un itinerario che va dal Castello Svevo di Barletta, testimonianza della presenza federiciana in città, alla Pinacoteca Giuseppe De Nittis, fino al vivace mercato di Barletta. Presenti anche altre realtà barlettane incontrate da "The Guardian", che esaltano le tradizioni e i sapori autentici.

Tra gli scenari più caratteristici della Bat ci sono anche le Saline di Margherita di Savoia: 4.500 ettari di vasche dove acqua, sole e vento danno vita da secoli alla produzione del sale, creando al tempo stesso un ecosistema unico popolato da migliaia di fenicotteri rosa.

Il viaggio nella Bat porta anche alla scoperta di attrattori meno noti, ma non per questo meno sorprendenti. Per gli appassionati di archeologia, Canosa di Puglia è una tappa imperdibile: l'antica Canusium conserva un patrimonio archeologico straordinario, con necropoli, aree monumentali, reperti e una fitta rete di ipogei scavati nel tufo.

Il reportage racconta anche di alcuni luoghi storici di Andria, che esaltano prodotti tipici e sapori gastronomici tradizionali come l'olio, i latticini, la burrata e altri piatti della Murgia.

Per Cerignola il focus si è incentrato sul mix tra produzione, territorio e biodiversità della campagna e del mare pugliese. Emblematici a Minervino Murge alcuni luoghi immersi nel paesaggio rurale dell'Alta Murgia, dove ospitalità, agricoltura e cultura del territorio, si incontrano e dove l'architettura contemporanea si integra perfettamente nel territorio.
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