Tra arte, tradizioni e sapori del territorio: il viaggio di “The Guardian” passa da Barletta

Il quotidiano britannicoha esplorato l'Italia, pubblicando un vero e proprio, lontana dai circuiti affollati del turismo internazionale, con un focus su artigiani, botteghe e piccoli ristoratori localiper la loro capacità di innovare le tradizioni.Il reportage tutto pugliese, firmato da, è stato registrato nell'app di, la startup travel-tech fondata dalla vicentina Elisabetta Faggiana e dal barlettano Savio Losito, e può dunque essere replicato dai viaggiatori interessati.Nel reportage compare un itinerario che va dal, testimonianza della presenza federiciana in città, alla, fino al vivace mercato di Barletta. Presenti anche altre realtà barlettane incontrate da "The Guardian", che esaltano le tradizioni e i sapori autentici.Tra gli scenari più caratteristici della Bat ci sono anche le: 4.500 ettari di vasche dove acqua, sole e vento danno vita da secoli alla produzione del sale, creando al tempo stesso un ecosistema unico popolato da migliaia di fenicotteri rosa.Il viaggio nella Bat porta anche alla scoperta di attrattori meno noti, ma non per questo meno sorprendenti. Per gli appassionati di archeologia,: l'antica Canusium conserva un patrimonio archeologico straordinario, con necropoli, aree monumentali, reperti e una fitta rete di ipogei scavati nel tufo.Il reportage racconta anche di, che esaltano prodotti tipici e sapori gastronomici tradizionali come l'olio, i latticini, la burrata e altri piatti della Murgia.Perdella campagna e del mare pugliese. Emblematici aalcuni luoghi immersi nel paesaggio rurale dell'Alta Murgia, dove ospitalità, agricoltura e cultura del territorio, si incontrano e dove l'architettura contemporanea si integra perfettamente nel territorio.