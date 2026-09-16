PD della BAT verso le amministrative 2027: «Un percorso comune per Barletta, Canosa e Spinazzola»

Ilprepara lee apre una nuova fase di lavoro politico e organizzativo. Il segretario provinciale, insieme ai segretari cittadini Cdi Barletta,di Canosa di Puglia edi Spinazzola, indica una linea comune: costruire con largo anticipo programmi, alleanze e una proposta amministrativa condivisa.«Il nostro obiettivo – sottolineano i segretari – è arrivare alle amministrative del 2027 attraverso un percorso serio, partecipato e radicato nei territori. Non vogliamo limitarci alla fase elettorale, ma costruire fin da ora una proposta politica capace di interpretare i bisogni reali delle nostre comunità».Al centro del percorso ci saranno competitività economica, innovazione digitale, infrastrutture, sanità, rigenerazione urbana, servizi e qualità della vita. Temi che saranno affrontati attraverso incontri nei territori, coinvolgendo iscritti, amministratori, associazioni, realtà civiche e cittadini.«Barletta, Canosa di Puglia e Spinazzola – proseguono – hanno caratteristiche diverse, ma condividono esigenze e sfide che devono trovare una risposta anche in una visione provinciale. Per questo vogliamo mettere in rete esperienze e competenze, rafforzando il rapporto tra il partito provinciale e le realtà cittadine». Un capitolo importante sarà quello delle alleanze. «Il confronto dovrà partire dalle forze politiche e civiche che hanno condiviso il percorso e sostenuto Antonio Decaro – affermano – verificando la possibilità di costruire progetti amministrativi fondati su programmi e valori comuni. Le coalizioni non possono essere semplicemente il risultato di accordi dell'ultima ora».Il percorso, spiegano Lamacchia, Cosimo Damiano Bruno, Alfieri e Antonio Bruno, dovrà quindi svilupparsi «prima sui contenuti e poi sulle candidature». «Ora bisogna costruire – è la conclusione condivisa –. Costruire una proposta politica, costruire un rapporto più forte con le comunità e costruire le condizioni per affrontare il 2027 con una classe dirigente preparata e con programmi concreti». Il PD BAT intende così aprire una fase di ascolto e confronto che accompagnerà i prossimi mesi, con l'obiettivo di arrivare agli appuntamenti amministrativi con un progetto già definito e condiviso.