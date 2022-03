«Pensarci, crederci, provarci» il motto di Cristian Moroni nel suo viaggio a cavallo

3 foto Cristian Moroni e il suo viaggio a cavallo

Cristian Moroni, ex autista, è partito da Roccasecca dei Volsci in provincia di Latina con Furia, cavalla di 16 anni e compagna del Giro d'Italia che sta svolgendo Moroni. Zapponeta e poi Barletta, ma Cristian ha in serbo ancora moltissime tappe in Puglia, dice: «Penso che l'Italia sia meravigliosa e. Mi piace molte l'ambiente perchè qui mare e collina si incontrano». Arrivato a Margherita di Savoia, sono stati Antonio Pistillo, ambasciatore dei Saperi e Sapori di Puglia, e Francesco Giannelli ad accoglierlo, facendogli assaporare i sapori della terra pugliese.L'esigenza è nata, quando la monotonia si era impossessata della sua vita e la voglia di un viaggio on the road era nella testa.. È la cavalla più fortunata del mondo perché non è chiusa in un box ma cammina tutti i giorni e vede posti diversi, sempre»Cristian aveva un sogno: vedere Venezia, ma pensieri come il costo della benzina, il costo del viaggio, dell'autostrada erano i principali freni della realizzazione di quel viaggio. Grazie a Furietta - come la definisce affettuosamente - questo sogno si sta realizzando.. L'Italia è una famiglia meravigliosa e le persone mi stanno regalando tanta solidarietà, non mi aspettavo sarebbe stato così bello, più di quanto immaginavo. Sono 8 mesi che viaggiamo, stiamo percorrendo il perimetro d'Italia, nel frattempo sto scrivendo un diario di bordo con i timbri di tutti i comuni»Mentre aspettiamo di leggere tutti i suoi pensieri di viaggio, Cristian lancia un messaggio per chiunque avesse paura di conquistare i suoi sogni: «. Sono le tre parole chiave».