Torna a Barletta la IV edizione del Wannà Festival della politica giovane

Il Wannà Festival della politica giovane nasce quattro anni fa da un'idea del dirigente scolastico dell'Istituto superiore "Léontine e Giuseppe De Nittis", Antonio Francesco Diviccaro, che ha subito riscontrato l'interesse da parte del Comune di Barletta.Ai nostri microfoni il dirigente scolastico ci ha raccontato l'iniziativa: "Siamo qui per fare gli italiani, siamo qui per fare i cittadini di questo Stato. Siamo qui per riflettere, e far riflettere, i nostri studenti sulle questioni importanti del Governo.Il concetto di "orizzonte" è avvenuto dopo un confronto con gli studenti, e ci sembrava un concetto che racchiudesse la situazione attuale.I giovani di oggi sono alla ricerca di un orizzonte, un orizzonte sempre più offuscato.Stiamo donando loro un orizzonte sempre più increspato, e questo è determinato non solo dalla situazione internazionale, ma anche dal fatto che stiamo crescendo una generazione sempre più disorientata che ha perso alcuni punti di riferimento; questo lo si nota dal disagio adolescenziale che è sempre più evidente.Siamo quindi qui per riflettere globalmente sul concetto di orizzonte, e per costruire con i ragazzi un orizzonte futuro".Guidati dalla docente di Storia della filosofia medievale all'Università di Foggia, Alessandra Beccarisi, le studentesse e gli studenti si sono impegnati in vari laboratori propedeutici all'evento.Con gli strumenti acquisiti i ragazzi potranno affiancare gli ospiti in un dialogo attivo che accresce la capacità di interpretare il mondo per esserne protagonisti consapevoli e attivi.Presenti alla conferenza stampa anche Giuseppina Lotito dirigente dell'Ufficio VIII USR Puglia e Andrea Gabellone fotoreporter.