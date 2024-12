Titolo di Maestro Artigiano al fotografo di Barletta Mario Ruggiero Dimatteo

Si è svolta nella mattinata di ieri presso la Camera di Commercio di Bari la Cerimonia di Consegna del Titolo di Maestro Artigiano, un riconoscimento prestigioso che celebra la maestria, la tradizione e l'innovazione nel settore artigianale. L'evento ha visto la partecipazione del Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, e dell'Assessore regionale allo Sviluppo Economico, Alessandro Delli Noci, che hanno conferito ufficialmente i titoli a una selezione di artigiani pugliesi che si sono distinti per il loro talento e il contributo alla valorizzazione dell'artigianato locale.Unico barlettano il Fotografo Mario Ruggiero Dimatteo, oggi impegnato come docente di Fotografia e Grafica negli Istituti Professionali ad indirizzo Grafico e Fotografico e promotore del valore dell'Artigianato nei giovani studenti.L'incontro è stato un'opportunità per celebrare il ruolo fondamentale degli artigiani nel sostenere e promuovere l'identità culturale ed economica della Puglia. Durante la cerimonia, i nuovi Maestri Artigiani hanno ricevuto un riconoscimento simbolico per il loro impegno nel preservare tecniche tradizionali e nel contemporaneamente innovare, portando il loro lavoro a livelli di eccellenza.Nel suo intervento, il Presidente Michele Emiliano ha sottolineato l'importanza dell'artigianato come pilastro dell'economia regionale e custode delle tradizioni pugliesi. "Questi artigiani non sono solo i custodi di un sapere antico, ma anche pionieri che, attraverso la loro creatività e impegno, riescono a far emergere l'artigianato pugliese nel panorama internazionale", ha dichiarato Emiliano, esprimendo orgoglio per la qualità dei prodotti artigianali della regione.Alessandro Delli Noci, Assessore regionale allo Sviluppo Economico, ha aggiunto: "Il titolo di Maestro Artigiano non è solo un premio individuale, ma un riconoscimento a tutta la comunità che sostiene e valorizza l'artigianato. La Regione Puglia continuerà a lavorare a fianco dei nostri artigiani per favorire la loro crescita e il loro sviluppo in un mondo che cambia rapidamente."Il Titolo di Maestro Artigiano è stato istituito dalla Regione Puglia con l'obiettivo di valorizzare la tradizione artigiana e riconoscere l'eccellenza di chi, con passione e competenza, ha dedicato la propria vita a un mestiere antico, ma in continua evoluzione. Il titolo è attribuito a professionisti che si distinguono per il livello di esperienza acquisito, l'abilità tecnica e l'impegno nella formazione delle nuove generazioni di artigiani.La cerimonia ha anche messo in evidenza le opportunità offerte dal settore artigianale, sempre più orientato verso l'innovazione e la sostenibilità. Molti dei Maestri Artigiani premiati sono riusciti a integrare tecniche tradizionali con tecnologie moderne, creando prodotti che rispondono alle esigenze del mercato contemporaneo, pur mantenendo saldi i legami con la tradizione.Concludendo l'evento, il Presidente Emiliano ha ribadito l'impegno della Regione Puglia nel sostenere il settore artigianale, attraverso iniziative di formazione, promozione e tutela, affinché l'artigianato pugliese possa continuare a crescere, mantenendo viva l'essenza della tradizione. La cerimonia si è conclusa con un applauso a tutti i nuovi Maestri Artigiani, che hanno ricevuto il loro riconoscimento con orgoglio, consapevoli dell'importante ruolo che rivestono nella preservazione e nel rilancio dell'artigianato in Puglia.