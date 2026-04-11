Attualità
Terme di Margherita di Savoia: lunedì l’apertura ufficiale della stagione 2026
La riapertura non segna solo l'inizio dei trattamenti terapeutici, ma celebra un importante percorso di rinnovamento
Barletta - sabato 11 aprile 2026 9.42 Comunicato Stampa
Le Terme Margherita di Savoia annunciano l'apertura ufficiale della stagione 2026, prevista per lunedì 13 aprile. Quest'anno la riapertura non segna solo l'inizio dei trattamenti terapeutici, ma celebra un importante percorso di rinnovamento volto a offrire ai propri ospiti un'esperienza di cura sempre più confortevole ed efficace.
Investimenti e Rinnovamento: Una Struttura all'Avanguardia
Per la stagione 2026, la struttura ha portato a termine un significativo intervento di ristrutturazione di numerose cabine fango e il rinnovamento del parco macchinari. Questi aggiornamenti, che coniugano design moderno e tecnologie di ultima generazione, sono stati pensati per migliorare l'impatto visivo e il comfort dei pazienti, rendendo il momento della cura un'esperienza di totale benessere.
Percorsi Riabilitativi e Promozioni "Doppia Cura"
Grande attenzione è dedicata ai percorsi di riabilitazione motoria e respiratoria. I pazienti troveranno un'ampia scelta di pacchetti e promozioni studiati per integrare il protocollo specifico con trattamenti complementari, massimizzando i risultati terapeutici. Inoltre, per garantire la massima efficacia clinica, sono state introdotte agevolazioni dedicate a chi sceglie la "doppia cura"(un ciclo a inizio stagione e uno a fine stagione), una formula studiata per consolidare i benefici terapeutici senza pesare eccessivamente sul budget familiare.
Oltre la Cura: Benessere, SPA e Territorio
Le Terme Margherita di Savoia non sono solo un presidio medico d'eccellenza, ma una destinazione turistica completa. Oltre ai protocolli terapeutici, l'offerta 2026 si arricchisce di proposte salute, benessere e relax per chi desidera soggiornare al Grand Hotel Terme. Gli ospiti potranno godere della moderna SPA, dell'esclusivo Lido Termale e delle bellezze naturalistiche e gastronomiche della Puglia, combinando la salute con una vacanza rigenerante.
Le Terme Margherita di Savoia continuano a rappresentare un punto di riferimento per il benessere e la salute, grazie alle proprietà benefiche delle acque madri e dei fanghi naturali e a un'offerta terapeutica sempre aggiornata e all'avanguardia
Le cure si possono prenotare sia online sul sito www.termemargherita.it , sia telefonando al numero 0883 655402.
Informazioni Utili e Calendario 2026
Accesso alle Cure:
Per usufruire delle cure in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale è sufficiente presentare la tessera sanitaria e la prescrizione medica (ricetta rossa) rilasciata dal proprio medico di famiglia, completa di diagnosi e codice della terapia consigliata.
• Senza Prenotazione: Cure inalatorie.
• Prenotazione Obbligatoria: Fango-balneoterapia, cure per la sordità rinogena, cure ginecologiche, post Covid, riabilitazione motoria e respiratoria.
Di seguito gli orari di apertura:
• Aprile: Lunedì-Sabato dalle ore 8:00 alle ore 12:00.
• Da Maggio a Novembre: Mattina ore 8:00-12:00; Pomeriggio ore 15:30-17:30. Chiusura il sabato pomeriggio, la domenica, i festivi e il 6 agosto, festa patronale. La stagione terminerà sabato 28 novembre 2026.
Investimenti e Rinnovamento: Una Struttura all'Avanguardia
Per la stagione 2026, la struttura ha portato a termine un significativo intervento di ristrutturazione di numerose cabine fango e il rinnovamento del parco macchinari. Questi aggiornamenti, che coniugano design moderno e tecnologie di ultima generazione, sono stati pensati per migliorare l'impatto visivo e il comfort dei pazienti, rendendo il momento della cura un'esperienza di totale benessere.
Percorsi Riabilitativi e Promozioni "Doppia Cura"
Grande attenzione è dedicata ai percorsi di riabilitazione motoria e respiratoria. I pazienti troveranno un'ampia scelta di pacchetti e promozioni studiati per integrare il protocollo specifico con trattamenti complementari, massimizzando i risultati terapeutici. Inoltre, per garantire la massima efficacia clinica, sono state introdotte agevolazioni dedicate a chi sceglie la "doppia cura"(un ciclo a inizio stagione e uno a fine stagione), una formula studiata per consolidare i benefici terapeutici senza pesare eccessivamente sul budget familiare.
Oltre la Cura: Benessere, SPA e Territorio
Le Terme Margherita di Savoia non sono solo un presidio medico d'eccellenza, ma una destinazione turistica completa. Oltre ai protocolli terapeutici, l'offerta 2026 si arricchisce di proposte salute, benessere e relax per chi desidera soggiornare al Grand Hotel Terme. Gli ospiti potranno godere della moderna SPA, dell'esclusivo Lido Termale e delle bellezze naturalistiche e gastronomiche della Puglia, combinando la salute con una vacanza rigenerante.
Le Terme Margherita di Savoia continuano a rappresentare un punto di riferimento per il benessere e la salute, grazie alle proprietà benefiche delle acque madri e dei fanghi naturali e a un'offerta terapeutica sempre aggiornata e all'avanguardia
Le cure si possono prenotare sia online sul sito www.termemargherita.it , sia telefonando al numero 0883 655402.
Informazioni Utili e Calendario 2026
Accesso alle Cure:
Per usufruire delle cure in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale è sufficiente presentare la tessera sanitaria e la prescrizione medica (ricetta rossa) rilasciata dal proprio medico di famiglia, completa di diagnosi e codice della terapia consigliata.
• Senza Prenotazione: Cure inalatorie.
• Prenotazione Obbligatoria: Fango-balneoterapia, cure per la sordità rinogena, cure ginecologiche, post Covid, riabilitazione motoria e respiratoria.
Di seguito gli orari di apertura:
• Aprile: Lunedì-Sabato dalle ore 8:00 alle ore 12:00.
• Da Maggio a Novembre: Mattina ore 8:00-12:00; Pomeriggio ore 15:30-17:30. Chiusura il sabato pomeriggio, la domenica, i festivi e il 6 agosto, festa patronale. La stagione terminerà sabato 28 novembre 2026.