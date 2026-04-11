Terme di Margherita di Savoia: lunedì l’apertura ufficiale della stagione 2026
Terme di Margherita di Savoia: lunedì l’apertura ufficiale della stagione 2026
Attualità

Terme di Margherita di Savoia: lunedì l’apertura ufficiale della stagione 2026

La riapertura non segna solo l'inizio dei trattamenti terapeutici, ma celebra un importante percorso di rinnovamento

Barletta - sabato 11 aprile 2026 9.42 Comunicato Stampa
Le Terme Margherita di Savoia annunciano l'apertura ufficiale della stagione 2026, prevista per lunedì 13 aprile. Quest'anno la riapertura non segna solo l'inizio dei trattamenti terapeutici, ma celebra un importante percorso di rinnovamento volto a offrire ai propri ospiti un'esperienza di cura sempre più confortevole ed efficace.

Investimenti e Rinnovamento: Una Struttura all'Avanguardia
Per la stagione 2026, la struttura ha portato a termine un significativo intervento di ristrutturazione di numerose cabine fango e il rinnovamento del parco macchinari. Questi aggiornamenti, che coniugano design moderno e tecnologie di ultima generazione, sono stati pensati per migliorare l'impatto visivo e il comfort dei pazienti, rendendo il momento della cura un'esperienza di totale benessere.

Percorsi Riabilitativi e Promozioni "Doppia Cura"
Grande attenzione è dedicata ai percorsi di riabilitazione motoria e respiratoria. I pazienti troveranno un'ampia scelta di pacchetti e promozioni studiati per integrare il protocollo specifico con trattamenti complementari, massimizzando i risultati terapeutici. Inoltre, per garantire la massima efficacia clinica, sono state introdotte agevolazioni dedicate a chi sceglie la "doppia cura"(un ciclo a inizio stagione e uno a fine stagione), una formula studiata per consolidare i benefici terapeutici senza pesare eccessivamente sul budget familiare.

Oltre la Cura: Benessere, SPA e Territorio
Le Terme Margherita di Savoia non sono solo un presidio medico d'eccellenza, ma una destinazione turistica completa. Oltre ai protocolli terapeutici, l'offerta 2026 si arricchisce di proposte salute, benessere e relax per chi desidera soggiornare al Grand Hotel Terme. Gli ospiti potranno godere della moderna SPA, dell'esclusivo Lido Termale e delle bellezze naturalistiche e gastronomiche della Puglia, combinando la salute con una vacanza rigenerante.

Le Terme Margherita di Savoia continuano a rappresentare un punto di riferimento per il benessere e la salute, grazie alle proprietà benefiche delle acque madri e dei fanghi naturali e a un'offerta terapeutica sempre aggiornata e all'avanguardia
Le cure si possono prenotare sia online sul sito www.termemargherita.it , sia telefonando al numero 0883 655402.

Informazioni Utili e Calendario 2026
Accesso alle Cure:
Per usufruire delle cure in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale è sufficiente presentare la tessera sanitaria e la prescrizione medica (ricetta rossa) rilasciata dal proprio medico di famiglia, completa di diagnosi e codice della terapia consigliata.

• Senza Prenotazione: Cure inalatorie.
• Prenotazione Obbligatoria: Fango-balneoterapia, cure per la sordità rinogena, cure ginecologiche, post Covid, riabilitazione motoria e respiratoria.
Di seguito gli orari di apertura:
• Aprile: Lunedì-Sabato dalle ore 8:00 alle ore 12:00.
• Da Maggio a Novembre: Mattina ore 8:00-12:00; Pomeriggio ore 15:30-17:30. Chiusura il sabato pomeriggio, la domenica, i festivi e il 6 agosto, festa patronale. La stagione terminerà sabato 28 novembre 2026.
  • Benessere
Altri contenuti a tema
Studio Dentistico Dott. Domenico Cafagna: reperibilità e disponibilità per emergenze dentali Speciale Studio Dentistico Dott. Domenico Cafagna: reperibilità e disponibilità per emergenze dentali Implantologia, protesi, ortodonzia e le principali specialità odontoiatriche, con assistenza per urgenze dentali a Barletta
Integrazione e fitness: da Farmacia del Cambio incontro con l’esperta Radha Quas Speciale Integrazione e fitness: da Farmacia del Cambio incontro con l’esperta Radha Quas La nutrizionista sportiva sarà ospite il prossimo 20 ottobre per fare chiarezza sull’uso degli integratori nel fitness e nella vita quotidiana
Barletta si illumina di Benessere: una giornata per ritrovare armonia e bellezza interiore Speciale Barletta si illumina di Benessere: una giornata per ritrovare armonia e bellezza interiore Appuntamento con la "Fiera del Benessere" domenica 12 ottobre 2025 all'hotel "La Terrazza"
1 Nasce la nuova Area Fitness di Bahia Wellness: tecnologia, benessere e tradizione Speciale Nasce la nuova Area Fitness di Bahia Wellness: tecnologia, benessere e tradizione Domani, sabato 29 marzo, l'inaugurazione
Da Pennetti Lab analisi chimica e microbiologica dell'acqua Speciale Da Pennetti Lab analisi chimica e microbiologica dell'acqua Un nuovo servizio nelle strutture di Barletta, Terlizzi e Canosa di Puglia
Salute mentale, una passeggiata a Barletta per sensibilizzare e confrontarsi Associazioni Salute mentale, una passeggiata a Barletta per sensibilizzare e confrontarsi Appuntamento domani al porto alle ore 17.00: partecipazione libera
Bellezza e benessere: giornata Korff da Farmacia del Cambio Speciale Bellezza e benessere: giornata Korff da Farmacia del Cambio Il prossimo 15 ottobre consigli per la beauty routine e uno speciale 30% di scontro sui prodotti a marchio Korff
Giornata mondiale della salute mentale, Barletta ospita un incontro nazionale Giornata mondiale della salute mentale, Barletta ospita un incontro nazionale Appuntamento al Teatro Curci il 24-25-26 ottobre nell'ambito del programma dell'ASL Bat
Riflessioni sul rapporto tra Amministrazione e Procura della Repubblica, la nota di Grazia Desario
11 aprile 2026 Riflessioni sul rapporto tra Amministrazione e Procura della Repubblica, la nota di Grazia Desario
Il sindaco invita al massimo rispetto dei limiti di velocità sulla controstrada del lungomare Mennea
11 aprile 2026 Il sindaco invita al massimo rispetto dei limiti di velocità sulla controstrada del lungomare Mennea
Tentativi di truffe con SMS ingannevoli su presunte irregolarità TARI
11 aprile 2026 Tentativi di truffe con SMS ingannevoli su presunte irregolarità TARI
Le classi 3Asu e 3Bsu del Liceo “Casardi” di Barletta a Palazzo Madama
11 aprile 2026 Le classi 3Asu e 3Bsu del Liceo “Casardi” di Barletta a Palazzo Madama
Domani Barletta-Fasano: la resa dei conti con undici anni di sofferenze
11 aprile 2026 Domani Barletta-Fasano: la resa dei conti con undici anni di sofferenze
Barletta celebra la giornata per il culto di Maria SS. dello Sterpeto e San Ruggero Vescovo
11 aprile 2026 Barletta celebra la giornata per il culto di Maria SS. dello Sterpeto e San Ruggero Vescovo
Ordinanze viabilità in corso Vittorio Emanuele, via XX Settembre e via San Giorgio
10 aprile 2026 Ordinanze viabilità in corso Vittorio Emanuele, via XX Settembre e via San Giorgio
Polizia di Stato, De Santis (PD): «Grati per l’impegno quotidiano a tutela di cittadini e della legalità»
10 aprile 2026 Polizia di Stato, De Santis (PD): «Grati per l’impegno quotidiano a tutela di cittadini e della legalità»
Canile comunale, Grimaldi: «Incentivi per le adozioni per evitare il sovraffollamento»
10 aprile 2026 Canile comunale, Grimaldi: «Incentivi per le adozioni per evitare il sovraffollamento»
174esimo anniversario della Polizia di Stato. Damiani (FI): «Gratitudine a chi garantisce nostra sicurezz​a»
10 aprile 2026 174esimo anniversario della Polizia di Stato. Damiani (FI): «Gratitudine a chi garantisce nostra sicurezz​a»
© 2001-2026 BarlettaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
BarlettaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.