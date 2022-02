Tentata rapina in banca, la Polizia di Stato ferma tre rapinatori

Nel mirino la filiale in via Roma, nel centro di Barletta

Avrebbero tentato il colpo alla filiale della Banca popolare di Puglia e Basilicata in via Roma, nel centro di Barletta. In tre, armati di coltello e martello, si sono poi dileguati: dopo un inseguimento, la Polizia di Stato ha individuato i rapinatori che sono stati bloccati.I tre soggetti sono stati condotti al Commissariato di pubblica sicurezza di Barletta.