Tentata rapina in banca a Barletta, identificato il terzo complice

Anche lui ha 16 anni e vive a Cerignola: si è presentato spontaneamente in Commissariato

I poliziotti del commissariato di P. S. di Barletta hanno identificato il giovane che ha partecipato alla tentata rapina compiuta alla Banca di Puglia e Basilicata lo scorso 8 febbraio.L'identificazione è avvenuta lo stesso giorno dell'evento; il ragazzo,era riuscito a far perdere le proprie tracce, ma sapendo che non vi era per lui alcuna possibilità di farla franca, ieri si è presentato presso gli Uffici del Commissariato di P. S. di Cerignola riconoscendo la propria responsabilità eper l'aggressività dell'azione compiuta.