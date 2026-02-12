Maltempo Zona 167
La città

Strade allagate e dissestate in zona 167 di Barletta, Panza: "Lavori Enel in corso, nuovo asfalto da marzo"

I chiarimenti dell'Assessore alle Manutenzioni dopo le piogge di queste ore

Barletta - giovedì 12 febbraio 2026 16.35
Tratti stradali allagati e arterie dissestate, una combinazione che i residenti della zona 167 di Barletta stanno riscontrando negli ultimi giorni di maltempo. Numerose le segnalazioni dopo le piogge che hanno caratterizzato questa settimana, soprattutto nel quartiere in oggetto. Via Paolo Ricci e via delle Querce tra le strade maggiormente frequentate che versano in condizioni precarie, ma anche le aree in corrispondenza degli svincoli della SS16bis e i tratti residenziali interni. A seguito delle precipitazioni di queste ore, arriva l'intervento dell'Assessore alle Manutenzioni Concetta Panza.

L'esponente di Giunta chiarisce i passaggi imminenti sulla messa in sicurezza delle strade in zona 167, indicando gli aspetti cronologici da seguire: «Stiamo monitorando la situazione ed è nostra volontà intervenire in tempi brevi – sottolinea – ma dobbiamo attendere gli step necessari e ancora in corso. Abbiamo una convenzione con Enel per l'efficientamento attualmente in corso proprio in zona 167: sono lavori che riguardano tutta la città, in altre zone sono già state fatte le tracce e abbiamo proceduto con la posa dell'asfalto. Si seguirà lo stesso procedimento anche nelle altre aree: in quel quartiere in particolare, speriamo di poterlo fare a partire da marzo. Bisognerà completare le attività di Enel, purtroppo proprio la pioggia sta rallentando queste operazioni».

Per il mese di giugno, invece, è prevista l'erogazione di un avanzo di fondi relativo al progetto StradaXStrada, risalente al 2022: «Siamo al lavoro per reperire anche queste risorse – conclude l'Assessore Panza sono in programma interventi di manutenzione già inseriti e pubblicati in Albo Pretorio. Con l'arrivo di queste somme, potremo procedere alla messa in sicurezza di tutte le strade della zona 167 incluse nell'elenco. Attendiamo l'ok da parte della Regione Puglia».
  • Strade
  • Zona 167
  • Barletta
