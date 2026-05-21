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Piano di Zona ex Lege 167/62 TAR respinge ricorso contro l’amministrazione comunale

La nota di Palazzo di Città

Barletta - giovedì 21 maggio 2026 17.22 Comunicato Stampa
In merito al permesso di costruire (PDC) rilasciato dal Comune per la realizzazione di edifici (Lotto E 33, angolo via Palmitessa - via Leonardo da Vinci) con le regole di edilizia convenzionata, contro cui una cittadina ha ricorso al TAR chiedendone l'annullamento e sostenendo che gli edifici a costruire compromettevano la luce e il panorama della propria abitazione, si rende noto che la II^ sezione del TAR Puglia ha rigettato il ricorso.

Il TAR ha deciso dopo aver accertato, dalla relazione dell'organo ausiliario di verifica incaricato dallo stesso Tribunale, che gli edifici a costruirsi non hanno caratteristiche tali da giustificare le motivazioni del ricorso. Ha quindi condannato la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'Amministrazione comunale nella misura di 1000 euro oltre accessori di legge, fermo restando che per il compenso da riconoscere al verificatore, già anticipato dal Comune di Barletta, si provvederà con separato provvedimento.
  • Edilizia
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